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    УЕФА может отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков

    УЕФА может отменить правило выездного гола в раунде плей-офф европейских клубных турниров.

    Как сообщает Kicker, исполнительный комитет организации вынесет на рассмотрение данный вопрос на заседании конгресса УЕФА в Риме, которое состоится 7 февраля.

    Ранее от правила выездного гола уже отказались в Англии.

    Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) дал разрешение национальным ассоциациям отменять правило выездного гола и овертаймы.

    Источник: Kicker

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    05.02.2019 16:59
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 5 февраля 2019, 19:42

      Лучше отминить гол в дополнительные 30 минут. Потому что еслли счёт дома 2:1 и в гостях 2:1, а доп.время забивают по однаму голу и счёт становиться 3:2 и проходят гости и вот это не правильно приемущество было у гостей

      1
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > Maksim Lagerev 6 февраля 2019, 00:18

      Возможно, в этом предложении есть резон.

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh > Maksim Lagerev 6 февраля 2019, 09:33

      Отмена правила выездного гола включает в себя ситуацию, описанную тобой.

      0
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      Рейтинг: +7

      wrenchet 5 февраля 2019, 19:22

      Зарабатывай на ставках -> buki-sosamba.ru

      0
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 5 февраля 2019, 18:34

      Выездной гол делает команду гостей агрессивней,заряженной на атаку.Случайности бывают, но редко. А если смотреть по счету игры, то всех вариантов просчитать невозможно.. Я так думаю. Здесь палка о двух концах.

      3
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > владимир миронов 5 февраля 2019, 18:42

      ну значит команду гостей делает агрессивнее, а это значит заточенным на атаку, и да, нам это нравится, но стоп? а что делает выездной гол с командной хозяев? ах да, закрыться и не пропустить гол дома, ,чтобы самим приехать в гости и там забить 1( читай полтора) гола . Одну агрессивнее, другую пассивнее

      0
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов > DeStar 5 февраля 2019, 18:56

      Этот эксперимент можно было-бы провести в национальных кубках, но не на уровне Еврокубков, как всегда новшество приживается с трудом.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > владимир миронов 5 февраля 2019, 20:49

      ну да, новшество всегда не нравится людям, да считай не только в футболе. Но это правило себя изжило. А тот факт, что , к примеру, в первом матче счет был 2:1, а во втором 1:2 и начинает доп время, и оставшиеся 2 тайма по 15 минут у гостей преимущество в случае ЕЩЕ одного гола... я считаю это вообще позором футбола, самым настоящим. никому нет до этого дела и все хавают потому что привыкли, а это на самом деле позорище ВСЕГО футбола это правильно. Дэбилизм и ********** тех кто его придумал и до сих пор применяет просто не объятен. уж извини за маты. Ибо из-за этого преимущества в доп таймы, я уверен, под 40% победителей всех кубков нелегитимны

      0
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      Рейтинг: 0

      depse 5 февраля 2019, 18:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мужики, как ваши ставки? Не очень?
      Я сайт нашел, king-ball.ru работают с 2013 года за прошлые две недели с БК вывел две котлеты купюрами по 5к. Советую всем кто ищет в сети нормальных капперов. Знаете сколько я раз обжегся в поисках адекватных прогнозистов...? Этих советую! Если бы мне их кто то посоветовал как я вам, хотя бы годик назад. Сейчас бы уже на майбахе ездил. Всем Добра и горы денег!

      -6
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > depse 5 февраля 2019, 18:33

      Ну вот мать вашу на КОГО! на КОГО эта хрень расчитана? да даже в вк и то как-то логичнее смотрится. там можно аккаунт создать, прокачать его, фото налепить и так далее и грамотно общаться тет-а-тет, а тут что? хрень выдумал, закинул и забыл? пост через час удалили, тебя забанили, снова создал акк и погнал крутить шармаку?

      3
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > 5 февраля 2019, 18:40

      да я думаю всем на них пох, я даже не поверю что какой нибудь 12 летний школьник на такое поведется.

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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 февраля 2019, 17:56

      Не имею ничего против этого правила, скорее, даже "за". Вот что нужно отменить, так это переигровки и финал из 2-х матчей.
      Правило выездного гола добавляет особого шарма футболу, часто помогает более слабым или отыгрывающимся командам, способствует красивым камбэкам. Я уже молчу о том, что для многих команд и вправду дома играть и забивать легче, чем на выезде. Не с бухты барахты это правило взялось. Говорят же, что дома и родные стены помогают. Это выражение актуально даже для таких грандов как Барселона.
      Отмена этого правила приведёт к увеличению количества овертаймов и серий пенальти, а это большая нагрузка на игроков, которые и так по 50-60 матчей за сезон проводят. Я считаю, что наивно полагать, что после отмены этого правила, все прямо ринутся играть в открытый футбол.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 5 февраля 2019, 18:12

      не ринутся. Но чисто по спортивному.. как это так, что команда которая возможно даже ни разу не победила соперника, но прошла дальше, сыграв 1-1 дома, и 2-2 на выезде, что тоже бред.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > DeStar 5 февраля 2019, 18:23

      а кто мешал их сопернику сделать тоже самое?)

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Cules2013 5 февраля 2019, 18:31

      что сделать тоже самое? 2 раза сыграть в ничью и пройти дальше? где спортивный принцип " кто сильнее" ? Может еще в финалах лч или чм при ничьей дать победу той команде , которая тупо первая забила в матче?

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 5 февраля 2019, 17:48

      давно пора)))я всегда был против выездного гола))) если отменят это правило команды будут играть открыто )))

      0
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 5 февраля 2019, 17:35

      То есть, если в домашнем матче команда победила 5:0, а в втором проиграла основное время и экстратаймы 1:0, то будут пенальти? Что-то спорно...

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      Рейтинг: +3609

      александр п > _MATRIX_ 5 февраля 2019, 17:38

      Нет, если команда дома выиграла 5-0 ,а в гостях проиграла 6-1,то она проходит в следующий тур.

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, > александр п 5 февраля 2019, 17:52

      а по новой схеме где гол на чужом поле не в счёт было бы дополнительное время

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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > александр п 6 февраля 2019, 00:16

      Это нелогично, т.к. не отвечает на вопрос о том, почему разница в пять мячей при победе дома имеет приоритет над проигрышем в пять мячей на выезде. Почему пропущенный дома гол для второй команды обладает большим весом по сравнению с дополнительным (в данном случае шестым) голом, забитым первой команде? Ведь из-за него вторая команда вылетает. Это неправильно. Полагаю, выездной правило выездного гола должно сохраниться.

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 февраля 2019, 17:34

      норм !

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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 февраля 2019, 17:24

      Зато сейчас в глухую оборону садится домашняя команда. Плюс богатый клуб может обеспечить приезд такой группы болельщиков, что иногда не понятно какая из них команда гостей.

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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 февраля 2019, 17:07

      А по мне так давно пора. Потому что команды дома инрают очень осторожно, чтобы не пропустить, зато в гостях играют в атакующий футбол. Получается зрители приходят на матч домашней команды и видят унылую остородную возню.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Yev 5 февраля 2019, 17:14

      Его и ввели ,что бы в гостях команды не садились в глухую оборону.

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