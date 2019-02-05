УЕФА может отменить правило выездного гола в плей-офф еврокубков

Лучше отминить гол в дополнительные 30 минут. Потому что еслли счёт дома 2:1 и в гостях 2:1, а доп.время забивают по однаму голу и счёт становиться 3:2 и проходят гости и вот это не правильно приемущество было у гостей
УЕФА может отменить правило выездного гола в раунде плей-офф европейских клубных турниров.
Как сообщает Kicker, исполнительный комитет организации вынесет на рассмотрение данный вопрос на заседании конгресса УЕФА в Риме, которое состоится 7 февраля.
Ранее от правила выездного гола уже отказались в Англии.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) дал разрешение национальным ассоциациям отменять правило выездного гола и овертаймы.