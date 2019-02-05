Моуринью осужден на год условно за налоговые махинации. Тренер заплатит 2 миллиона штрафа

Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью согласился на один год условного тюремного заключения за налоговые преступления, совершенные им в период работы в Испании.

В мае специалист признал себя виновным в совершении двух преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов от имиджевых прав в 2011 и 2012 годах на сумму 3,3 миллиона евро. Теперь португалец заплатит 2 миллиона евро штрафа.

Моуринью возглавлял «Реал» с 2010-го по 2013 год.