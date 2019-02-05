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    Моуринью осужден на год условно за налоговые махинации. Тренер заплатит 2 миллиона штрафа

    Бывший главный тренер «Реала» Жозе Моуринью согласился на один год условного тюремного заключения за налоговые преступления, совершенные им в период работы в Испании.

    В мае специалист признал себя виновным в совершении двух преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов от имиджевых прав в 2011 и 2012 годах на сумму 3,3 миллиона евро. Теперь португалец заплатит 2 миллиона евро штрафа.

    Моуринью возглавлял «Реал» с 2010-го по 2013 год.

    Источник: Football Espana

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    05.02.2019 15:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 5 февраля 2019, 18:58

      Жозе, давай к нам в Россию, у нас такой статьи в УК нет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      MrConstantine 5 февраля 2019, 18:39

      Он хотел подержать Криштиану наверное))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      chi0 5 февраля 2019, 16:49

      Если делаете ставки -> bet-group.ru

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 5 февраля 2019, 16:36

      Видимо смс-ку получил из налоговой, когда на льду растянулся при вбрасывании.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 5 февраля 2019, 16:08

      у него сейчас бабла хватает МЮ подбросил лямов достаточно и на налоги и на жизнь хватит с лихвой

      1
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 5 февраля 2019, 16:02

      Это ему КХЛ простить не могут

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 5 февраля 2019, 15:57

      Нашли налоговики кормушку.., что то жестко за футбол взялись.

      2
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      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > афоня72 5 февраля 2019, 17:58

      Ну как говорится - "а ты не воруй".

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