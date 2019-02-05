Милнер опередил Бекхэма по количеству голевых передач в АПЛ

Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отметился результативной передачей в матче 25-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

Для 33-летнего полузащитника ассист стал 81-м в чемпионате Англии, что помогло Милнеру выйти на чистое седьмое место в истории турнира по данному показателю. Ранее он делил седьмую строчку с Дэвидом Бекхэмом.