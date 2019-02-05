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    Милнер опередил Бекхэма по количеству голевых передач в АПЛ

    Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отметился результативной передачей в матче 25-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

    Для 33-летнего полузащитника ассист стал 81-м в чемпионате Англии, что помогло Милнеру выйти на чистое седьмое место в истории турнира по данному показателю. Ранее он делил седьмую строчку с Дэвидом Бекхэмом.

    • На очереди Стивен Джеррард. У него 92 ассиста.
    • Лидер по показателю Райан Гиггз, успевший за игровую карьеру отдать 111 голевых передач.
    • «Ливерпуль» набрал 62 очка и теперь отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет три очка.

    Источник: Fox Sports

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    05.02.2019 07:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 5 февраля 2019, 20:06

      увы,но не успеет догнать)

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