Милнер опередил Бекхэма по количеству голевых передач в АПЛ

увы,но не успеет догнать)
Полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер отметился результативной передачей в матче 25-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).
Для 33-летнего полузащитника ассист стал 81-м в чемпионате Англии, что помогло Милнеру выйти на чистое седьмое место в истории турнира по данному показателю. Ранее он делил седьмую строчку с Дэвидом Бекхэмом.
- На очереди Стивен Джеррард. У него 92 ассиста.
- Лидер по показателю Райан Гиггз, успевший за игровую карьеру отдать 111 голевых передач.
- «Ливерпуль» набрал 62 очка и теперь отрыв от идущего вторым «Манчестер Сити» составляет три очка.