Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

«Это был сложный матч. Вы видели стандарт, мы знали о том, как они их исполняют, но, когда мы отрабатывали их, у нас в команде было еще три футболиста.

Видимо, наш гол был забит из офсайда. Возможно, судья узнал об этом ко второму тайму. Это одно очко, и это справедливое очко.

Больше всего мы боролись при стандартах. У нас были взлеты и падения. В конце мы снова поднялись. Сейчас мы взяли очко и двигаемся дальше», – сказал Клопп.