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    Клопп – о ничьей с «Вест Хэмом»: «Видимо, мы забили гол из офсайда» 

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).

    «Это был сложный матч. Вы видели стандарт, мы знали о том, как они их исполняют, но, когда мы отрабатывали их, у нас в команде было еще три футболиста.

    Видимо, наш гол был забит из офсайда. Возможно, судья узнал об этом ко второму тайму. Это одно очко, и это справедливое очко.

    Больше всего мы боролись при стандартах. У нас были взлеты и падения. В конце мы снова поднялись. Сейчас мы взяли очко и двигаемся дальше», – сказал Клопп.

    • «Ливерпуль» с 62 очками возглавляет турнирную таблицу.
    • «Манчестер Сити» с 59 очками идет вторым.

    Источник: BBC

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    05.02.2019 01:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 февраля 2019, 09:06

      А, если бы ещё и на последних секундах забили из очевидного офсайда, то шума и скандала было бы не избежать.

      3
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 5 февраля 2019, 08:43

      Это возвратка за непоставленный пендаль с Лестером.

      1
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 5 февраля 2019, 07:42

      интрига, интрига, интрига.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 5 февраля 2019, 07:03

      Думаю, что мс может и выйграть АПЛ

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 5 февраля 2019, 06:36

      Ну вот уже 3 очка разницы) Может Сити, в итоге, и не станет чемпионом, хотя я на это поставил ещё тогда, когда разница была в 9 очков, но гандикап они покроют, это точно.

      1
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      Рейтинг: +1778

      Kulima 5 февраля 2019, 02:02

      Всегда уважал Клоппа за его рассудительность, честность и трезвость ума

      3
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