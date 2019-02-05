А, если бы ещё и на последних секундах забили из очевидного офсайда, то шума и скандала было бы не избежать.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 25-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (1:1).
«Это был сложный матч. Вы видели стандарт, мы знали о том, как они их исполняют, но, когда мы отрабатывали их, у нас в команде было еще три футболиста.
Видимо, наш гол был забит из офсайда. Возможно, судья узнал об этом ко второму тайму. Это одно очко, и это справедливое очко.
Больше всего мы боролись при стандартах. У нас были взлеты и падения. В конце мы снова поднялись. Сейчас мы взяли очко и двигаемся дальше», – сказал Клопп.
- «Ливерпуль» с 62 очками возглавляет турнирную таблицу.
- «Манчестер Сити» с 59 очками идет вторым.