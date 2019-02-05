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    Моуринью: «Я люблю приезжать в Россию. Посмотрел матч КХЛ и остался доволен»

    Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приехал в Россию на матч КХЛ между «Авангардом» и СКА. Португалец поделился впечатлениями от игры.

    «Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта. Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра.

    Сегодня утром мне удалось посетить тренировку «Авангарда», познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли.

    Я всегда люблю приезжать в Россию и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо «Авангарду» за эту возможность.

    До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен», – сказал Моуринью.

    Моуринью приехал в Россию на матч КХЛ. Он выполнил стартовое вбрасывание, поскользнулся и упал

    Источник: Официальный сайт КХЛ

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    05.02.2019 01:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 5 февраля 2019, 08:20

      Конечно он любит к нам приезжать,, чего уж там, наши клубы практически всегда добавляли +6-+4 очков его командам..
      Радует, что хоть наш хоккей ему понравился. и думаю - это сбрасывание ему запомнится на долго..

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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 5 февраля 2019, 05:06

      Если бы его контракт с RT действовал ещё год, он бы вообще заявил, что готов переехать в Балашиху

      1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 февраля 2019, 03:44

      Рад, когда такие люди как Моуриньо приезжают в России и остаются довольными. Надеюсь это не последний паз и казус с его падением не повлияет на его настррение.

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > OrenburgFC 5 февраля 2019, 10:41

      Тут все такие наивные) Думают, что он бесплатно приехал))) Все в этом мире бабло решает.

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