Моуринью: «Я люблю приезжать в Россию. Посмотрел матч КХЛ и остался доволен»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приехал в Россию на матч КХЛ между «Авангардом» и СКА. Португалец поделился впечатлениями от игры.

«Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта. Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра.

Сегодня утром мне удалось посетить тренировку «Авангарда», познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли.

Я всегда люблю приезжать в Россию и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо «Авангарду» за эту возможность.

До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен», – сказал Моуринью.

Моуринью приехал в Россию на матч КХЛ. Он выполнил стартовое вбрасывание, поскользнулся и упал