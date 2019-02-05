Моуринью: «Я люблю приезжать в Россию. Посмотрел матч КХЛ и остался доволен»

Конечно он любит к нам приезжать,, чего уж там, наши клубы практически всегда добавляли +6-+4 очков его командам..
Радует, что хоть наш хоккей ему понравился. и думаю - это сбрасывание ему запомнится на долго..
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью приехал в Россию на матч КХЛ между «Авангардом» и СКА. Португалец поделился впечатлениями от игры.
«Здорово посмотреть на новый для меня вид спорта. Это было отличное шоу, отличный матч и отличная игра.
Сегодня утром мне удалось посетить тренировку «Авангарда», познакомиться с командой и руководством клуба. Они очень тепло меня приняли.
Я всегда люблю приезжать в Россию и в этот раз для меня открылось нечто новое, чему я рад. Спасибо «Авангарду» за эту возможность.
До сегодняшнего дня я только один раз был на хоккее в Нью-Йорке. Теперь побывал в России, посмотрел на КХЛ и остался очень доволен», – сказал Моуринью.
Моуринью приехал в Россию на матч КХЛ. Он выполнил стартовое вбрасывание, поскользнулся и упал