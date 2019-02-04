Клопп: «Мы просто делаем свою работу и до сих пор делали ее хорошо. Будем делать ее и дальше»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о ситуации в турнирной таблице. В воскресенье «Манчестер Сити» сократил отставание от «Ливерпуля» до двух очков.

«Вы можете потерять что-то – лидерство или что-то еще – если у вас есть такое чувство. Но мы не чувствуем, что можем потерять что-то. Мы не ждем, что будем на 6, 7, 8 или 12 очков впереди, и поэтому чувствуем себя в безопасности.

Мы просто делаем свою работу и до сих пор делали ее хорошо. Это то, что мы будем делать и дальше. Вы решаете, о чем думать вам, а я решают, о чем думать мне.

Мы расслаблены, но не слишком. Неправильно думать, что нам все равно. Нам не все равно, но мы просто знаем, что должны отдавать все до последнего матча. Потом мы посмотрим, где мы финишируем», – сказал Клопп.