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    Жоаозиньо – о продлении контракта с «Динамо»: «Переговоров пока не было»

    Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

    – К Москве после Краснодара привыкли?

    – Привык, и Москва мне очень нравится.

    – Купили жилье?

    – Снимаю. Контракт с «Динамо» заканчивается через четыре месяца, без определенности покупать ни к чему.

    – Разговоров о продлении нет?

    – Пока нет.

    – В Краснодаре так же было?

    – Там мне сказали, что не станут продлевать контракт, – сказал Жоаозиньо.

    • Жоаозиньо играет за «Динамо» с лета 2018 года.
    • Он провел в РПЛ 17 матчей, забил три гола и отдал пять голевых передач.

    Источник: «Матч ТВ»

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    04.02.2019 22:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 5 февраля 2019, 13:27

      30 лет, легионер, звёзд с неба не хватает, можно и по перспективнее вложиться.

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