Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.

– К Москве после Краснодара привыкли?

– Привык, и Москва мне очень нравится.

– Купили жилье?

– Снимаю. Контракт с «Динамо» заканчивается через четыре месяца, без определенности покупать ни к чему.

– Разговоров о продлении нет?

– Пока нет.

– В Краснодаре так же было?

– Там мне сказали, что не станут продлевать контракт, – сказал Жоаозиньо.