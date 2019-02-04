30 лет, легионер, звёзд с неба не хватает, можно и по перспективнее вложиться.
Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо ответил на вопрос о возможном продлении контракта с клубом.
– К Москве после Краснодара привыкли?
– Привык, и Москва мне очень нравится.
– Купили жилье?
– Снимаю. Контракт с «Динамо» заканчивается через четыре месяца, без определенности покупать ни к чему.
– Разговоров о продлении нет?
– Пока нет.
– В Краснодаре так же было?
– Там мне сказали, что не станут продлевать контракт, – сказал Жоаозиньо.
- Жоаозиньо играет за «Динамо» с лета 2018 года.
- Он провел в РПЛ 17 матчей, забил три гола и отдал пять голевых передач.