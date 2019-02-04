Нападающий «Челси» Гонсало Игуаин дал интервью Evening Standard. «Бомбардир» выделил основные темы из разговора.

О различиях между Серией А и АПЛ

Я вижу отличия от итальянской лиги. Здесь защитники играют жестче, особенно когда вы принимаете мяч ногами. Разница большая, но у меня хорошие впечатления от английского футбола, и они станут еще лучше, когда я поближе познакомлюсь со своими одноклубниками.

Об АПЛ

Я думаю, это потрясающая лига. И стиль игры здесь динамичный, это великолепно. Стадионы полные, потрясающая атмосфера – это все очень хорошо для игроков. А на улицах можно спокойно и расслабленно прогуляться. Здесь не нужно волноваться о многих вещах, о которых обычно волнуются футболисты. Это позволяет вам жить как простым людям.

О Сарри и «Челси»

Это тренер, который сумел получить максимум от меня как от игрока. Это тот, кто знает, как работать со мной. Особенно это касается работы с эмоциями.

Сезон-2015/16 был великолепным. Я тогда побил рекорд по голам. Это был невероятный год для меня и для Маурицио. Период, который мы разделили вместе, пускай он и был коротким.

Я рад снова работать с ним в большом клубе с историей и потрясающими одноклубниками. Я рад, что у меня появилась возможность сделать это. Хочу вернуться на прежний уровень. Я думаю, все идет по правильному пути, который позволит нам достичь наших целей в конце сезона.