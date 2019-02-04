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    Клопп: «Наша работа – исполнять мечты»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, как часто он мечтает.

    «Я не очень много мечтаю. Моя мечта – оставаться здоровым до 96, 97 лет, не болеть, сохранить память. Я мечтаю об этом – хочу быть со своей женой, хочу иметь внуков. Вот это моя мечта.

    Я не мечтаю на работе. Я работаю, по правде говоря. Наша работа – исполнять мечты. Не свои, а, может, каких-нибудь ребят. Я не мечтатель, и тем не менее я счастливый человек», – сказал Клопп.

    • Сегодня «Ливерпуль» сыграет в матче 25-го тура АПЛ с «Вест Хэмом».
    • Команда Юргена Клоппа возглавляет турнирную таблицу.
    • Победа позволит «Ливерпулю» увеличить отрыв от «Манчестер Сити» до пяти очков.

    Источник: Sky Sports

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    04.02.2019 19:20
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 12:13

      Юрген разговорился.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 5 февраля 2019, 08:40

      Это похоже на истерику.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      avd0 4 февраля 2019, 21:20

      Если делаете ставки -> bet-group.ru

      0
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