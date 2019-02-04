Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о том, как часто он мечтает.

«Я не очень много мечтаю. Моя мечта – оставаться здоровым до 96, 97 лет, не болеть, сохранить память. Я мечтаю об этом – хочу быть со своей женой, хочу иметь внуков. Вот это моя мечта.

Я не мечтаю на работе. Я работаю, по правде говоря. Наша работа – исполнять мечты. Не свои, а, может, каких-нибудь ребят. Я не мечтатель, и тем не менее я счастливый человек», – сказал Клопп.