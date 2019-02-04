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    «Динамо» отсудило у своего воспитанника 3 тысячи евро

    «Динамо» выиграло судебное разбирательство по поводу перехода полузащитника Георгия Челидзе из своей молодежной команды в бельгийский клуб.

    Летом 2018 года футболист из-за отсутствия игровой практики решил сменить команду и подписал контракт с «Тюбизом».

    В ответ руководство москвичей подало в суд с требованием к Челидзе выплатить 3 тысячи евро. Спустя несколько месяцев суд вынес решение в пользу бело-голубых. Помимо этого, «Динамо» отсудило у своего воспитанника еще 5,5 тысячи рублей за пользование деньгами.

    Источник: Телеграм-канал «Мутко против»

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    04.02.2019 18:31
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 6 февраля 2019, 14:53

      Супер! Вот теперь им точно есть чем гордиться!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 12:08

      А что им дадут эти 3 тысячи?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      moskowcity-petrv 5 февраля 2019, 01:32

      одним словом Мусора)!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +449

      Сенситив 4 февраля 2019, 23:54

      вот она, работа динамовских манагеров во всю РОЖУ...))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2919

      Play 4 февраля 2019, 19:54

      Успех

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 февраля 2019, 19:51

      Проигрывают суды и выплачивают миллионы евро своим игрокам из основы, а тут с пацаном судились за гроши. Уже не говорю сколько успели распилить за все эти годы не один бюджет клуба.

      6
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      Рейтинг: +1101

      edw7777 > Рубик Докоян 4 февраля 2019, 20:31

      И не говори... Жлобы, да и только.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > edw7777 4 февраля 2019, 20:34

      Да пошли на принцип, что в Динамо постоянно практикуется в отношении тех, кто уходит из клуба и не хочет продлевать контракт. А тут просто стыдоба судится за такие суммы. Судебные издержки и гонорар адвокатов дороже обошёлся.

      4
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 4 февраля 2019, 19:49

      А что? Пятерочка тоже пригодится :))) Менты не гнушаются и «мелочь по карманам тырить’...

      5
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