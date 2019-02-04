«Динамо» отсудило у своего воспитанника 3 тысячи евро

«Динамо» выиграло судебное разбирательство по поводу перехода полузащитника Георгия Челидзе из своей молодежной команды в бельгийский клуб.

Летом 2018 года футболист из-за отсутствия игровой практики решил сменить команду и подписал контракт с «Тюбизом».

В ответ руководство москвичей подало в суд с требованием к Челидзе выплатить 3 тысячи евро. Спустя несколько месяцев суд вынес решение в пользу бело-голубых. Помимо этого, «Динамо» отсудило у своего воспитанника еще 5,5 тысячи рублей за пользование деньгами.