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    Red Bull организовал вечеринку в честь 27-летия Неймара. На нее приглашены более 500 гостей

    Нападающий «ПСЖ» Неймар завтра, 5 февраля, отпразднует день рождения.

    Футболисту исполнится 27 лет. По этому поводу в Париже состоится вечеринка.

    Организация праздника была поручена компании Red Bull – спонсору бразильца. На вечеринку были приглашены более 500 гостей. Среди них бразильские знаменитости – серфер Габриэль Медина и певец Уэсли Садафао.

    В настоящее время Неймар восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости на правой ноге. Он не появится на поле до апреля.

    Источник: AS

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    04.02.2019 14:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 февраля 2019, 16:19

      За счёт Ред Булла? Что, мало они ему миллионов за рекламу дают?)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2606

      Freyk 4 февраля 2019, 15:47

      27 лет — пик карьеры футболиста. Неймар не стал лучшим сейчас, не станет и в будущем. Уже сейчас Мбаппе смотрится как минимум не хуже его. Футболист талантливый, конечно, но сам себя загубил своим характером.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 4 февраля 2019, 15:20

      кокса море

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