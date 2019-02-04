Red Bull организовал вечеринку в честь 27-летия Неймара. На нее приглашены более 500 гостей

За счёт Ред Булла? Что, мало они ему миллионов за рекламу дают?)
Нападающий «ПСЖ» Неймар завтра, 5 февраля, отпразднует день рождения.
Футболисту исполнится 27 лет. По этому поводу в Париже состоится вечеринка.
Организация праздника была поручена компании Red Bull – спонсору бразильца. На вечеринку были приглашены более 500 гостей. Среди них бразильские знаменитости – серфер Габриэль Медина и певец Уэсли Садафао.
В настоящее время Неймар восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости на правой ноге. Он не появится на поле до апреля.