Red Bull организовал вечеринку в честь 27-летия Неймара. На нее приглашены более 500 гостей

Нападающий «ПСЖ» Неймар завтра, 5 февраля, отпразднует день рождения.

Футболисту исполнится 27 лет. По этому поводу в Париже состоится вечеринка.

Организация праздника была поручена компании Red Bull – спонсору бразильца. На вечеринку были приглашены более 500 гостей. Среди них бразильские знаменитости – серфер Габриэль Медина и певец Уэсли Садафао.

В настоящее время Неймар восстанавливается после травмы пятой плюсневой кости на правой ноге. Он не появится на поле до апреля.