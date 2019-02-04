Винисиус: «Реал» проводит лучший отрезок с начала сезона»

Форвард «Реала» Винисиус прокомментировал результат матча 22-го тура против «Алавеса» (3:0).

О своей позиции

Играю там, где тренер считает нужным. Я буду делать все, чтобы помочь команде – справа, слева или в центре.

Об игре «Реала»

В 2019 году мы вернулись. Это лучший отрезок с начала сезона, и мы продолжим работать так же до конца сезона.

О матче с «Барселоной»-

Отличное противостояние, дерби. Нужно немного отдохнуть и начать работать, чтобы подготовиться к «Барсе».

Будущее? Меня оно не пугает. Я играю в лучшем клубе мира и ничего не боюсь.