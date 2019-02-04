Винисиус: «Реал» проводит лучший отрезок с начала сезона»

После того, как Реал провалил концовку 2018, это конечно успех. На долго ли хватит? Бензима оставляет хорошее впечатление, но background с душком. Кстати, в команде остались, из прошлого состава, игроки которые явно не вызывают симпатии, может за исключением Модрича.
Форвард «Реала» Винисиус прокомментировал результат матча 22-го тура против «Алавеса» (3:0).
О своей позиции
Играю там, где тренер считает нужным. Я буду делать все, чтобы помочь команде – справа, слева или в центре.
Об игре «Реала»
В 2019 году мы вернулись. Это лучший отрезок с начала сезона, и мы продолжим работать так же до конца сезона.
О матче с «Барселоной»-
Отличное противостояние, дерби. Нужно немного отдохнуть и начать работать, чтобы подготовиться к «Барсе».
Будущее? Меня оно не пугает. Я играю в лучшем клубе мира и ничего не боюсь.
- Матч 1/2 финала Кубка Испании «Барселона» – «Реал» пройдет в среду, 6 февраля.
- Ответная встреча состоится 27 февраля.