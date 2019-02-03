Кононов – о молодых футболистах «Спартака» и желаемой игре

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал интервью клубной пресс-службе. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

О молодых игроках «Спартака»

– В Турцию с нами прилетели еще два молодых игрока —Данил Полубояринов и Данила Прошляков. Им тоже нужно дать возможность проявить себя.

— Кстати, почему вы решили привлечь на сбор именно их?

— Наблюдал за ними еще осенью. А вообще хочу посмотреть до лета всех, кто играет в дубле и во второй команде. Кто-то уже сейчас на сборе с нами, кого-то буду приглашать на тренировки по ходу сезона. Разумеется, из тех, кто действительно растет в своем развитии.

Так что молодые игроки должны знать: мы за ними следим и желаем, чтобы они развивались. Дорога в первую команду открыта. Пожалуйста, проявляйте себя!

— С учетом турнирной ситуации очевидно, что подавляющее большинство стартового состава составят опытные игроки. Как тогда быть с молодыми ребятами? Ведь им тоже нужна практика.

— До 6 февраля они будут тренироваться с нами, примут участие в двух контрольных встречах. А затем, чтобы не лишаться столь необходимой практики, отправятся на Кипр, чтобы помочь «Спартаку-2» в стартующем 8 февраля Кубке ФНЛ. Если есть такая возможность, нужно ей пользоваться.

— Кто-то из молодых останется в первой команде?

— Планирую оставить Михаила Игнатова, Георгия Мелкадзе и, возможно, одного-двух игроков защитной и центральной линии. У остальных ребят здесь не будет должной практики, а на Кипре они это драгоценное игровое время получат.

О желаемой игре

— Насколько вы ощущаете прогресс в игровом плане по сравнению с тем, что увидели, когда только пришли в команду? Как быстро адаптируются игроки к той футбольной философии, которую вы им стремитесь прививать?

— Вижу по работе на тренировках, слышу в индивидуальных беседах, что ребятам понятны наши требования, что им по силам их выполнять. К тому же они получают от работы удовольствие. А игра в удовольствие и при этом достижение результата — вот наша цель. Контуры той игры, которую мы хотим видеть, на турнире в Катаре были видны, но впереди еще много работы.

— Над чем именно?

— Порой не хватает тонкости в комбинациях и в работе с мячом. Впрочем, техническому совершенству игрока и команды нет предела.