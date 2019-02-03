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    Кононов – о молодых футболистах «Спартака» и желаемой игре

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал интервью клубной пресс-службе. «Бомбардир» выделил некоторые темы.

    О молодых игроках «Спартака»

    – В Турцию с нами прилетели еще два молодых игрока —Данил Полубояринов и Данила Прошляков. Им тоже нужно дать возможность проявить себя.

    — Кстати, почему вы решили привлечь на сбор именно их?

    — Наблюдал за ними еще осенью. А вообще хочу посмотреть до лета всех, кто играет в дубле и во второй команде. Кто-то уже сейчас на сборе с нами, кого-то буду приглашать на тренировки по ходу сезона. Разумеется, из тех, кто действительно растет в своем развитии.

    Так что молодые игроки должны знать: мы за ними следим и желаем, чтобы они развивались. Дорога в первую команду открыта. Пожалуйста, проявляйте себя!

    — С учетом турнирной ситуации очевидно, что подавляющее большинство стартового состава составят опытные игроки. Как тогда быть с молодыми ребятами? Ведь им тоже нужна практика.

    — До 6 февраля они будут тренироваться с нами, примут участие в двух контрольных встречах. А затем, чтобы не лишаться столь необходимой практики, отправятся на Кипр, чтобы помочь «Спартаку-2» в стартующем 8 февраля Кубке ФНЛ. Если есть такая возможность, нужно ей пользоваться.

    — Кто-то из молодых останется в первой команде?

    — Планирую оставить Михаила Игнатова, Георгия Мелкадзе и, возможно, одного-двух игроков защитной и центральной линии. У остальных ребят здесь не будет должной практики, а на Кипре они это драгоценное игровое время получат.

    О желаемой игре

    — Насколько вы ощущаете прогресс в игровом плане по сравнению с тем, что увидели, когда только пришли в команду? Как быстро адаптируются игроки к той футбольной философии, которую вы им стремитесь прививать?

    — Вижу по работе на тренировках, слышу в индивидуальных беседах, что ребятам понятны наши требования, что им по силам их выполнять. К тому же они получают от работы удовольствие. А игра в удовольствие и при этом достижение результата — вот наша цель. Контуры той игры, которую мы хотим видеть, на турнире в Катаре были видны, но впереди еще много работы.

    — Над чем именно?

    — Порой не хватает тонкости в комбинациях и в работе с мячом. Впрочем, техническому совершенству игрока и команды нет предела.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    03.02.2019 17:58
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +238

      za logiku 5 февраля 2019, 13:11

      Уже сейчас, при желании, можно набрать основу молодежи: Максименко, рассказов, ломовицкий, Гулиев, Игнатов, глушенков, умяров, мелкадзе, Кутепов, бакаева вернуть и в защиту левого найти)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 4 февраля 2019, 08:25

      Кононов пока делает все правильно!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 3 февраля 2019, 19:20

      да уж действительно он засучил рукава и взялся с умом за дело и это привествуется БРАВО ТРЕНЕР

      9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 19:07

      Все будет зависеть от тренера. Кому из молодых игроков он предоставит место в составе покажет время. И если молодой игрок действительно сильней опытного ветерана ,он должен находится на поле.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +20839

      derrik2000 3 февраля 2019, 19:03

      Хорошее интервью человека, который знает как и чего хочет добиться на посту главного тренера Спартака.
      Без нытья и "киваний" на сложившиеся обстоятельства.

      10
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 3 февраля 2019, 19:02

      Прогресса не будет пока в команде высокооплачиваемые № 8 и другие.

      2
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      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > vka1970 4 февраля 2019, 13:05

      Прогресс виден всем кроме тебя, ты инвалид по зрению?

      3
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > александр п 4 февраля 2019, 14:45

      Ты про этот прогресс весной мне расскажи.
      Вот тогда я послушаю.
      А может и увижу.

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > 22 raza chemp 5 февраля 2019, 15:49

      Очень интересно.
      Тебе высказывать своё мнение можно, а мне нельзя.
      С такими высказываниями тебе прямой путь в Думу.Там тоже всем по хрену другое мнение.Его либо не слышат либо игнорируют.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > 22 raza chemp 7 февраля 2019, 09:42

      А причём здесь это ?
      Своей головы нету разве ?
      Неужели не понятно, что номер 8 Игнатову играть просто не даст ?Они занимают на поле одну и ту же позицию.А победы на сборах и контрольных матчах не идут ни в какое сравнение с матчами в регулярном чемпионате.

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      Рейтинг: +14956

      vka1970 > 22 raza chemp 8 февраля 2019, 00:05

      Я тебя услышал.
      Так же как и твоего предшественника который загадочно исчез после прохождения игр весеннего чемпионата.
      Сам только не исчезни.Будь лаской.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 февраля 2019, 18:23

      Если так пойдёт и дальше, то у "Спартака" будут хорошие перспективы в будущем. Не лез бы только Федун со своим видением и пониманием футбола в процентах и именах. А молодёжь подтаскивать и наигрывать можно просматривая на сборах вместе с основой. Где парнишки будут тянуться и стараться себя проявить.

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