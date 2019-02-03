Кононов – о молодых футболистах «Спартака» и желаемой игре

Уже сейчас, при желании, можно набрать основу молодежи: Максименко, рассказов, ломовицкий, Гулиев, Игнатов, глушенков, умяров, мелкадзе, Кутепов, бакаева вернуть и в защиту левого найти)
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов дал интервью клубной пресс-службе. «Бомбардир» выделил некоторые темы.
О молодых игроках «Спартака»
– В Турцию с нами прилетели еще два молодых игрока —Данил Полубояринов и Данила Прошляков. Им тоже нужно дать возможность проявить себя.
— Кстати, почему вы решили привлечь на сбор именно их?
— Наблюдал за ними еще осенью. А вообще хочу посмотреть до лета всех, кто играет в дубле и во второй команде. Кто-то уже сейчас на сборе с нами, кого-то буду приглашать на тренировки по ходу сезона. Разумеется, из тех, кто действительно растет в своем развитии.
Так что молодые игроки должны знать: мы за ними следим и желаем, чтобы они развивались. Дорога в первую команду открыта. Пожалуйста, проявляйте себя!
— С учетом турнирной ситуации очевидно, что подавляющее большинство стартового состава составят опытные игроки. Как тогда быть с молодыми ребятами? Ведь им тоже нужна практика.
— До 6 февраля они будут тренироваться с нами, примут участие в двух контрольных встречах. А затем, чтобы не лишаться столь необходимой практики, отправятся на Кипр, чтобы помочь «Спартаку-2» в стартующем 8 февраля Кубке ФНЛ. Если есть такая возможность, нужно ей пользоваться.
— Кто-то из молодых останется в первой команде?
— Планирую оставить Михаила Игнатова, Георгия Мелкадзе и, возможно, одного-двух игроков защитной и центральной линии. У остальных ребят здесь не будет должной практики, а на Кипре они это драгоценное игровое время получат.
О желаемой игре
— Насколько вы ощущаете прогресс в игровом плане по сравнению с тем, что увидели, когда только пришли в команду? Как быстро адаптируются игроки к той футбольной философии, которую вы им стремитесь прививать?
— Вижу по работе на тренировках, слышу в индивидуальных беседах, что ребятам понятны наши требования, что им по силам их выполнять. К тому же они получают от работы удовольствие. А игра в удовольствие и при этом достижение результата — вот наша цель. Контуры той игры, которую мы хотим видеть, на турнире в Катаре были видны, но впереди еще много работы.
— Над чем именно?
— Порой не хватает тонкости в комбинациях и в работе с мячом. Впрочем, техническому совершенству игрока и команды нет предела.