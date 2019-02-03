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    Азар: «Забьем «Манчестер Сити» 10 февраля один или два мяча»

    Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился ожиданиями от матча 26 тура АПЛ против «Манчестер Сити». Бельгиец уверен, что лондонцы смогут поразить чужие ворота.

    «Мяч будет больше держать соперник, процент будет на их стороне. Мы станем качественно защищаться и забьем один-два мяча. «Челси» может победить любую команду», – считает Азар.

    • Встреча состоится 10 февраля на «Этихаде».
    • Сейчас разрыв между командами составляет шесть очков (выше находится «Сити»).
    • «Манчестер Сити» – действующий чемпион Англии.

    Источник: Sky Sports

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    03.02.2019 17:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 3 февраля 2019, 19:20

      Все команды не стабильные, Челси тоже самое

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 18:50

      Можно защищаться качественно но все же пропустить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 февраля 2019, 18:18

      Я вчера писал, что "Юве" отгрузит "Парме" 2-3 мяча. "Юве" забил три мяча, но столько же и пропустил. ))) Так и тут может быть. Забьют 1-2 мяча "аристократы", а сколько пропустят ?...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 3 февраля 2019, 18:09

      главное чтобы этого хватило для победы

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 3 февраля 2019, 17:52

      Вангует парень,матч покажет, какой то мешок обыграли в прошлом матче это не значит что все проблемы игры Челси решились...

      1
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