Азар: «Забьем «Манчестер Сити» 10 февраля один или два мяча»

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился ожиданиями от матча 26 тура АПЛ против «Манчестер Сити». Бельгиец уверен, что лондонцы смогут поразить чужие ворота.

«Мяч будет больше держать соперник, процент будет на их стороне. Мы станем качественно защищаться и забьем один-два мяча. «Челси» может победить любую команду», – считает Азар.