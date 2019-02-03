Клуб Серии А включил трех игроков академии «Краснодара» в список сильнейших молодых футболистов мира

Дурацкая новость. Гадайте теперь кто в этом списке.
Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, что один из клубов Серии А составил список сильнейших молодых игроков мира. В него попали три представителя «Краснодара».
«Вчера вернулся из Милана, где мне показали список сильнейших молодых футболистов мира, составленный одним большим итальянским клубом. В списке три россиянина. Все — из академии «Краснодара», – сообщил итальянец.
- «Краснодар» основан в 2008 году.
- Команда в РПЛ идет второй.
- Южане – участники плей-офф Лиги Европы.