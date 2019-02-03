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    Клуб Серии А включил трех игроков академии «Краснодара» в список сильнейших молодых футболистов мира

    Футбольный агент Марко Трабукки рассказал, что один из клубов Серии А составил список сильнейших молодых игроков мира. В него попали три представителя «Краснодара».

    «Вчера вернулся из Милана, где мне показали список сильнейших молодых футболистов мира, составленный одним большим итальянским клубом. В списке три россиянина. Все — из академии «Краснодара», – сообщил итальянец.

    • «Краснодар» основан в 2008 году.
    • Команда в РПЛ идет второй.
    • Южане – участники плей-офф Лиги Европы.

    Источник: «Матч ТВ»

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    03.02.2019 13:41
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1168

      Argon 4 февраля 2019, 13:11

      Дурацкая новость. Гадайте теперь кто в этом списке.

      0
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      ...
      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Argon 4 февраля 2019, 20:24

      "три россиянина. Все — из академии «Краснодара», Тебе что-то скажут их фамилии?

      0
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      ...
      Рейтинг: +1168

      Argon > sochi-2013 5 февраля 2019, 14:34

      конечно.

      0
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 > Argon 5 февраля 2019, 20:15

      Если ты следишь за краснодарской молодежью, сам должен сказать, кто там "рулит". Вот возраст нужно было указать- непонятно, насколько молодые. Я почему-то подумал о 16, 17-тилетних.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 3 февраля 2019, 17:22

      Академия "Краснодара" --пример отношения к делу. Сколько Галицкий вкладывает в ребят-не пересказать.А результат будет-нужно время.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 3 февраля 2019, 16:49

      возможно.... академия краснодара - одна из лучших в стране...

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 15:41

      Академия Краснодара работает качественно.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > zigbert 4 февраля 2019, 23:19

      Не сомневаюсь - но лучшими в мире называть-это перебор!

      0
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 3 февраля 2019, 14:37

      Ну кто бы сомневался))наверняка они сильней всех молодых футболистов из Бразилии))Самому не смешно такой бред писать-то))

      -1
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 3 февраля 2019, 13:53

      Список в студию? Назовите фамилии.

      1
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