Магнуссон: «ЦСКА имеет вполне реальные шансы выиграть чемпионат, отставание легко можно отыграть»

В мае посмотрим кто на каком месте и у кого сколько набрано очков. С отрывом или без него...
Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон выразил уверенность, что команде по силам будет стать чемпионом России в текущем сезоне.
«Мы не боимся никого из соперников. У нас – молодая задорная команда, и вполне реальные шансы выиграть чемпионат. Самое главное для нас – обойтись без травм. От лидера мы отстаем всего на четыре очка. Это незначительное преимущество, которое легко можно отыграть.
Нам необходимо сохранять позитивный настрой, усердно работать и подойти к возобновлению соревнований максимально подготовленными», – цитирует 25-летнего исландца «Спорт-Экспресс».
- После первой части сезона ЦСКА идет третьим в турнирной таблице РПЛ. Команда имеет в активе 30 очков.
- В нынешнем сезоне Магнуссон забил один мяч в 18 играх на клубном уровне.