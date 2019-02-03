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    Магнуссон: «ЦСКА имеет вполне реальные шансы выиграть чемпионат, отставание легко можно отыграть»

    Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон выразил уверенность, что команде по силам будет стать чемпионом России в текущем сезоне.

    «Мы не боимся никого из соперников. У нас – молодая задорная команда, и вполне реальные шансы выиграть чемпионат. Самое главное для нас – обойтись без травм. От лидера мы отстаем всего на четыре очка. Это незначительное преимущество, которое легко можно отыграть.

    Нам необходимо сохранять позитивный настрой, усердно работать и подойти к возобновлению соревнований максимально подготовленными», – цитирует 25-летнего исландца «Спорт-Экспресс».

    • После первой части сезона ЦСКА идет третьим в турнирной таблице РПЛ. Команда имеет в активе 30 очков.
    • В нынешнем сезоне Магнуссон забил один мяч в 18 играх на клубном уровне.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.02.2019 10:41
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 февраля 2019, 11:57

      В мае посмотрим кто на каком месте и у кого сколько набрано очков. С отрывом или без него...

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