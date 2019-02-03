Магнуссон: «ЦСКА имеет вполне реальные шансы выиграть чемпионат, отставание легко можно отыграть»

Защитник ЦСКА Хердур Магнуссон выразил уверенность, что команде по силам будет стать чемпионом России в текущем сезоне.

«Мы не боимся никого из соперников. У нас – молодая задорная команда, и вполне реальные шансы выиграть чемпионат. Самое главное для нас – обойтись без травм. От лидера мы отстаем всего на четыре очка. Это незначительное преимущество, которое легко можно отыграть.

Нам необходимо сохранять позитивный настрой, усердно работать и подойти к возобновлению соревнований максимально подготовленными», – цитирует 25-летнего исландца «Спорт-Экспресс».