«Манчестер Сити» сыграет дома с «Арсеналом»

Сегодня состоится центральный матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Арсенал».

Игра пройдет на «Этихад Стэдиум».

Встреча первого круга, проходившая на «Эмирейтс», завершилась в пользу «Сити» со счетом 2:0.

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал». Начало в 19:30 по московскому времени.