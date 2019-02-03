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    «Манчестер Сити» сыграет дома с «Арсеналом»

    Сегодня состоится центральный матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Арсенал».

    Игра пройдет на «Этихад Стэдиум».

    Встреча первого круга, проходившая на «Эмирейтс», завершилась в пользу «Сити» со счетом 2:0.

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал». Начало в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.02.2019 08:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 3 февраля 2019, 14:47

      Тазик семечек нажарил,6 бутылок пиваса в холодильнике потеют,на десерт ведро попкорна для жены сварганил.В томлении жду начало матча.Ставлю на "горожан" 3:1

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 3 февраля 2019, 13:33

      Я за горожан из Манчестера только потому, что там Гвардиола.... Давай Хосеп, зажигай....

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 февраля 2019, 12:16

      Безусловно это центральный матч тура.

      2
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 3 февраля 2019, 10:31

      Когда будет турнир прогнозов?

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 февраля 2019, 10:02

      Тренеры друг друга публично хвалили на днях, а после игры наверняка продолжат рассыпаться в поздравлениях и комплиментах. Посмотрим какой будет сама игра по содержанию и накалу.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 февраля 2019, 09:43

      жаркий будет матч, пора бы уже Сити стабильно брать очки.

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