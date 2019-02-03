«Манчестер Сити» сыграет дома с «Арсеналом»

Тазик семечек нажарил,6 бутылок пиваса в холодильнике потеют,на десерт ведро попкорна для жены сварганил.В томлении жду начало матча.Ставлю на "горожан" 3:1
Сегодня состоится центральный матч 25-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» примет «Арсенал».
Игра пройдет на «Этихад Стэдиум».
Встреча первого круга, проходившая на «Эмирейтс», завершилась в пользу «Сити» со счетом 2:0.
«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Манчестер Сити» – «Арсенал». Начало в 19:30 по московскому времени.