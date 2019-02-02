Чернов: «Все в ЦСКА до конца своих дней будут вспоминать 3:0 на «Бернабеу»

Защитник ЦСКА Никита Чернов поделился воспоминания о матчах с «Реалом» (1:0, 3:0) на групповой этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

– Правда, что Гончаренко перед началом сборов попросил команду забыть о «Реале»?

– Он еще в раздевалке после игры сказал, что это уже история, будет что рассказать родителям, детям, внукам, но нужно идти дальше, продолжать работать и добиваться новых целей. Если два раза обыграли «Реал», почему в дальнейшем не можем побеждать соперников такого уровня?

– Такое по заказу не забудешь.

– Конечно, в памяти останутся обе победы, куда без этого. 3:0 на «Бернабеу» – неописуемые чувства. Все ребята до конца своих дней будут вспоминать эту победу.

– Были в жизни более сильные эмоциональные всплески?

– После победы в Суперкубке над «Локомотивом» были похожие чувства. Как-никак первый полноценный трофей. Раньше-то я только формально выигрывал Суперкубок – находился в заявке, сидел на замене, а тут принял непосредственное участие, принес пользу команде.

– Чалов по горячим следам признался, что не помнит установку. У вас тоже после «Реала» все как в тумане было?

– Я тоже все не перескажу, что-то забыл. Главное, были произнесены важные слова. Они сыграли ключевую роль. Тренер планомерно готовил нас к этой игре, призывал не бояться соперника, убеждал, что при правильном настрое нам по силам победить. А тут еще и первый матч в новых «Лужниках», полные трибуны, родные, близкие гонят вперед – поддержка болельщиков тоже здорово помогла.

– На память о «Реале» что-то осталось? Может, майка чья-то?

– Я только после «Ромы» поменялся футболками с Маноласом. Хотел, конечно, с Рамосом поменяться – все же один из лучших защитников мира, а он не приехал. К другим подходить не стал – они быстро ушли с поля, обиженные, расстроенные. По-моему, только кто-то из хорватов, Влашич или Бистрович, с земляком Модричем майками махнулись – больше никто.