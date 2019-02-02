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    Чернов: «Все в ЦСКА до конца своих дней будут вспоминать 3:0 на «Бернабеу»

    Защитник ЦСКА Никита Чернов поделился воспоминания о матчах с «Реалом» (1:0, 3:0) на групповой этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов.

    – Правда, что Гончаренко перед началом сборов попросил команду забыть о «Реале»?

    – Он еще в раздевалке после игры сказал, что это уже история, будет что рассказать родителям, детям, внукам, но нужно идти дальше, продолжать работать и добиваться новых целей. Если два раза обыграли «Реал», почему в дальнейшем не можем побеждать соперников такого уровня?

    – Такое по заказу не забудешь.

    – Конечно, в памяти останутся обе победы, куда без этого. 3:0 на «Бернабеу» – неописуемые чувства. Все ребята до конца своих дней будут вспоминать эту победу.

    – Были в жизни более сильные эмоциональные всплески?

    – После победы в Суперкубке над «Локомотивом» были похожие чувства. Как-никак первый полноценный трофей. Раньше-то я только формально выигрывал Суперкубок – находился в заявке, сидел на замене, а тут принял непосредственное участие, принес пользу команде.

    – Чалов по горячим следам признался, что не помнит установку. У вас тоже после «Реала» все как в тумане было?

    – Я тоже все не перескажу, что-то забыл. Главное, были произнесены важные слова. Они сыграли ключевую роль. Тренер планомерно готовил нас к этой игре, призывал не бояться соперника, убеждал, что при правильном настрое нам по силам победить. А тут еще и первый матч в новых «Лужниках», полные трибуны, родные, близкие гонят вперед – поддержка болельщиков тоже здорово помогла.

    – На память о «Реале» что-то осталось? Может, майка чья-то?

    – Я только после «Ромы» поменялся футболками с Маноласом. Хотел, конечно, с Рамосом поменяться – все же один из лучших защитников мира, а он не приехал. К другим подходить не стал – они быстро ушли с поля, обиженные, расстроенные. По-моему, только кто-то из хорватов, Влашич или Бистрович, с земляком Модричем майками махнулись – больше никто.

    Источник: «Чемпионат»

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    02.02.2019 14:46
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +617

      nelez 12 февраля 2019, 11:47

      6 очков от лучшей команды мира и вылет из ЛЧ . Жестоко.

      0
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 11 февраля 2019, 21:56

      Не тупили бы против Виктории был бы хороший сезон в ЛЧ, а так двоякое чувство

      0
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 3 февраля 2019, 19:38

      Сарказм из комментария убрать, а результат матча в "Зал славы".

      0
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      Рейтинг: +67329

      portero 2 февраля 2019, 18:25

      ну вот... а у меня надежды, что будут более значимые победы ... чем эта без положительного итога в турнире..

      4
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 февраля 2019, 18:02

      Бердыев вспоминает как обыграл Барсу на её поле Рязанцев будет говорить своим внукам как забил гол Барсе Панов вспоминает как забил два французам, а вот Роналду будет вспоминать как выиграл пять ЗМ, есть разница?

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > Garrincha58 2 февраля 2019, 18:11

      Разница есть! К чести Рубина они обыграли Барсу, которая была заряжена на победу и с более сильным составом, чем Реал на тот момент. Как в принципе и французы тогда явно "вату не катали".

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 2 февраля 2019, 17:51

      Потому что больше и нечего будет вспомнить...

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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 2 февраля 2019, 17:41

      3:0 над Реалом не только в ЦСКА вспоминать будут))) Болею за Зенит, но спасибо за ту игру)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 16:04

      Можно было выйти из группы, обыграв "Викторию" дважды и там в плей-офф нарваться на топ-клуб и вылететь. Кто бы об этом помнил, говорил и вспоминал. А дважды обыграть "Реал" ( действующего победителя ЛЧ трижды подряд) , а тем более отмельдонить его на своём поле 3:0 -- это футбольная история. Кто хоть немного что-то понимает в футболе, а не просто для бла-бла здесь...

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      Рейтинг: -546

      massaboss > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 16:32

      Если бы Реал был мотивирован, то результат был бы как у Спартака с Ливерпулем. Это если разбираться в футболе, а не за лайками гоняться. А так бла бла бла,и все. Единственный зачет 1-0 в Луже, но и там всю игру отбивались еле еле.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > massaboss 2 февраля 2019, 16:35

      А не в том возрасте, чтобы за лайками гоняться. Я и за призами не всегда ходил, которые выигрывал в конкурсах и викторинах. Кроме мотивации есть престиж клуба, своё профессиональное самолюбие и отношение к болельщикам, а это заполняемость трибун, деньги за победы от ЛЧ и премиальные как и всё, что с этим связано. Если в Москве у них была не пруха, только 3 штанги было, то в Мадриде они полностью "обзырянились", проиграв пацанам.

      2
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      Рейтинг: -546

      massaboss > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 16:45

      А в итоговой таблице "обгинерились". С остальным согласен.

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > 2 февраля 2019, 18:06

      Сколько подобных матчей было у Реала с Легией, Лудогорцем, ЦСКА и др...Реалу в этих последних матчах в группе с аутсайдерами абсолютно ничего не нужно было, играют как на тренировке и резервным составом в полноги. Со спортивной точки зрения победа над немотивационной командой ломанного гроша не стоит. Но поскольку поводов для гордости больше нет, то позвольте упомянуть цитату из к/ф "Кин-дза-дза": "Всем пацакам надеть намордники и радоваться" .

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 февраля 2019, 15:08

      для обновленной молодой команды обыграть мадрид -это супер...

      2
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      Рейтинг: -546

      massaboss 2 февраля 2019, 15:00

      Лучше бы из группы с Реалом вышли, вот было бы чем гордиться. А так ну только что бла бла бла

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