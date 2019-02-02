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    Виллиан разочарован предложением «Челси» по новому контракту

    Ближайшим летом полузащитник «Челси» Виллиан может сменить команду, информирует UOL Sport.

    По информации источника, лондонский клуб сделал предложение 30-летнему хавбеку о продлении контракта еще на один сезон. Оно не устроило футболиста, который рассчитывал получить трехлетнее соглашение. Летом бразилец намерен рассмотреть предложения о смене команды.

    • В нынешнем сезоне Виллиан забил семь мячей и сделал шесть результативных передач в 36 играх за «Челси».
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
    • Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.

    Источник: UOL Sport

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    02.02.2019 08:24
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 10:14

      Таких игроков Челси терять нельзя.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 09:26

      Там и так атмосфера в клубе накалена, так ещё и по контрактам разногласия... В летнее ТО в "Челси" будут значительные изменения по составу.

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