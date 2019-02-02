Виллиан разочарован предложением «Челси» по новому контракту

Ближайшим летом полузащитник «Челси» Виллиан может сменить команду, информирует UOL Sport.

По информации источника, лондонский клуб сделал предложение 30-летнему хавбеку о продлении контракта еще на один сезон. Оно не устроило футболиста, который рассчитывал получить трехлетнее соглашение. Летом бразилец намерен рассмотреть предложения о смене команды.