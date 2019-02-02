Виллиан разочарован предложением «Челси» по новому контракту

Таких игроков Челси терять нельзя.
Ближайшим летом полузащитник «Челси» Виллиан может сменить команду, информирует UOL Sport.
По информации источника, лондонский клуб сделал предложение 30-летнему хавбеку о продлении контракта еще на один сезон. Оно не устроило футболиста, который рассчитывал получить трехлетнее соглашение. Летом бразилец намерен рассмотреть предложения о смене команды.
- В нынешнем сезоне Виллиан забил семь мячей и сделал шесть результативных передач в 36 играх за «Челси».
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.
- Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2020 года.