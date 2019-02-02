Don Balon: Перес готов предложить за Неймара 120 миллионов и Бензема

Пора уже и Бейла в придачу отдавать. Можно за Мбаппе.
Президент «Реала» Флорентино Перес хочет подписать форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает Don Balon.
По информации источника, летом мадридский клуб предложит за 26-летнего нападающего парижан 120 миллионов евро и Карима Бензема.
- Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 180 миллионов евро, француза в 40 миллионов.
- В нынешнем сезоне на клубном уровне Неймар забил 20 мячей и сделал 11 результативных передач в 23 играх.
- Бензема отметился 17 голами и шестью ассистами в 34 матчах.