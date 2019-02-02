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    Don Balon: Перес готов предложить за Неймара 120 миллионов и Бензема

    Президент «Реала» Флорентино Перес хочет подписать форварда «ПСЖ» Неймара, сообщает Don Balon.

    По информации источника, летом мадридский клуб предложит за 26-летнего нападающего парижан 120 миллионов евро и Карима Бензема.

    • Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в 180 миллионов евро, француза в 40 миллионов.
    • В нынешнем сезоне на клубном уровне Неймар забил 20 мячей и сделал 11 результативных передач в 23 играх.
    • Бензема отметился 17 голами и шестью ассистами в 34 матчах.

    Источник: Don Balon

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    02.02.2019 08:09
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3795

      serppion 3 февраля 2019, 03:42

      Пора уже и Бейла в придачу отдавать. Можно за Мбаппе.

      0
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      Рейтинг: +905

      VVadic 2 февраля 2019, 14:17

      У Дона худшие новости. Всегда маразмом попахивает.

      0
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 2 февраля 2019, 10:09

      нахрена этот петушок в Реале.... вообще нахрен не нужен, лучше Мбаппе взять

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 09:47

      По общей сумме все сходится. Где может оказаться Неймар ,трудно даже представить?

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > zigbert 2 февраля 2019, 09:51

      То есть Бензема 100 стоит ???? Прости господи. Им как минимум отбивать 222 надо. А Кариму 31 год, играет он 2 месяца в году. Дурацкая идея или новость.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > ItalianFootball 2 февраля 2019, 10:02

      Да конечно он 100млн. не стоит. Но если 180млн. еще добавят ,то все сходится.

      2
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      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > ItalianFootball 2 февраля 2019, 18:53

      Идея - то как раз отличная, может новость дурацкая, а вот идея , для Реала, очень не плохая .

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