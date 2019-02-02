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    Следствие подало ходатайство о продлении содержания под стражей Кокорина и Мамаева до 8 апреля

    Арест форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева может продлиться еще на два месяца, сообщает «Спорт-Экспресс».

    По информации издания, соответствующее ходатайство было подано следствием в суд вчера. Если данный запрос будет удовлетворен, срок содержания игроков под стражей будет продлен до 8 апреля.

    • Слушание по делу Кокорина и Мамаева состоится на следующей неделе – 8 февраля.
    • Футболисты обвиняются в участии в групповом избиении нескольких лиц.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.02.2019 07:38
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    Комментарии129
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 3 февраля 2019, 12:32

      Не, мне в принципе пофиг, но просто уже смешно. Чего там расследовать-то? )))

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 февраля 2019, 21:49

      ещё 2 месяца????????? так бомбардиру ваще классс есть что писать будет теперь только задом на перед про бушмана с королевой задрыпанной евой то кокошкину коленку с поцелуйками со стакановой 5 матчей СИЗО и может мы будем не баранами а пингвинами короче веселье обеспечено

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 2 февраля 2019, 21:00

      «Бутырки»
      Кроме того, как стало известно нашему изданию, адвокат чиновника Минпромторга Дениса Пака Геннадий Удунян является другом руководителя следственной группы ГСУ МВД Москвы, которая занимается расследованием уголовного дела в отношении Мамаева и Кокорина. Наш источник также отмечает, что «Удунян и его друг (следователь ГСУ) давно знакомы с медиаменеджером Арамом Габреляновым, из-за чего аффилированные с ним СМИ располагают эксклюзивами по этому уголовному делу». Подтверждать или опровергать данную информацию Геннадий Удунян в разговоре с корреспондентом Znak.com не стал. «Я не могу ничего вам прокомментировать, потому что у меня есть подписка о неразглашении какой-либо информации», — заявил Удунян. Вот где собака зарыта!!!!!

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > lexazenit_89 2 февраля 2019, 21:21

      Да тут настоящая банда орудовала,целый букет нарушений закона.

      2
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      Рейтинг: +882

      kliker 2 февраля 2019, 17:49

      Следователей уволить и расстрелять нахрен как недееспособных.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > kliker 2 февраля 2019, 17:56

      Поосторожней,мы так без правоохранительной системы останемся.

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      Рейтинг: +58

      mr. Perdony 2 февраля 2019, 17:05

      Зачем вы их тут жалеете , ради интереса посмотрите сколько дают за групповое избиение , если бы обычные люди как мы с вами так накосячили , как пить дать на пару лет прикрыли бы , накосячили пускай отвечают . Я балела зенита , и да Саши нгам не хватает , но за свои поступки нужно отвечать , не всё же деньги должны решать , и так живём в государстве окутанной коррупцией . Они уже не первый раз исполняют , будет уроком им и другим на будущее.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > mr. Perdony 2 февраля 2019, 17:35

      Никто их тут не жалеет.Обычных людей даже искать бы не стали,а если бы нашли ,максимум 15 суток .

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > mr. Perdony 2 февраля 2019, 18:26

      Была бы максимум условка,а с видео как тут,может и вообще нечего,знакомый с толпой друзей по синьке отпинали парня,забрали телефон и деньги,их нашли,в итоге толи год,толи полтора условки и 30 тысяч рублей для судьи.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 2 февраля 2019, 19:55

      Групповуха - это отягчающее обстоятельство.
      п. «в» части 1 статьи 63 ук рф.
      Так, что 15 сутками никто бы не отделался, не надо придумывать новые законы.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Lenin26 2 февраля 2019, 20:00

      УК РФ Статья 161. Грабеж
      1. Грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, -
      наказывается обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

      По ходу у твоего знакомого адвокат получше Кокоринского будет.))) Условку за грабёж - это нужно исхитриться.)))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 2 февраля 2019, 21:07

      Какая групповуха у Кокорина,водилу он не бил,более того пытался предотвратить драку.Стулом бил один,более того кто то из компании пытался забрать у него стул.Ты чего здесь за фантазии развёл? Российский футбол не любишь?

      -1
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > александр п 2 февраля 2019, 21:12

      Вы посмотрите видио эпического удара стулом - по голове Кокорин не попал, но у Пака мед заключение о наличии сотрясения)

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Валерий1965 2 февраля 2019, 21:18

      Там никакого удара не было,так оплеуха,типа шутки.А кореец два месяца на больничном пробыл.Вот кем нужно 18 следователям было заняться.

      0
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > александр п 2 февраля 2019, 21:34

      А здесь уже вопрос к адвокатам - если Кокоша не бил водилу, то его должны рассматривать только по одному случаю. Да и адвокат мог бы посоветовать Кокоше, что бы тот заявил, что стул случайно ударил Пака, т.к. кто-то его схватил, а Кокоша попытался его вырвать.
      Но, видимо, Кокоша замешан в групповухе, поэтому-то и держат.
      Есть ещё младший Кокоша, который поучаствовал везде. Адвокат у них один и он не может вытащив одного не вытащить второго.
      Действия Мамая тоже можно оценить, как самооборону - ну если признать, что водила нанёс ему удар первым.
      Дело никто не видел. Как идёт следствие - никто не знает. Кому-то кажется, что всё просто - Этот дал сдачи и не трогал Пака, а другой не трогал водилу, но случайно зацепил Пака. Видимо не всё так просто.)

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Владислав Vlad 2 февраля 2019, 21:41

      Дело никто не видел,но видео видели все ,кто хотел.Не судьи ни адвокаты там ничего не решают.Дали команду закрыть ,их закрыли.Дадут-выпустить и выпустят.Имхо они уже не нужны,банду убийц на днях взяли ,на которых к тому же гигантские хищения.

      -1
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 > Владислав Vlad 2 февраля 2019, 21:47

      К сожалению у адвокатов очень мало возможностей повлиять на процесс... Особенно по громкому делу. Нарушений масса, но... Сам 25 лет адвокат. Закон суров, но кого это волнует.. К сожалению про Рф

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра > Валерий1965 2 февраля 2019, 21:54

      и че все твои защитные труды и 25 лет коту под хвост товарищ

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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Владислав Vlad 2 февраля 2019, 22:13

      Не та статья,я же написал ,что они пьяные толпой избили пацана,забрали у него телефон и деньги,это хулиганка, предварительный сговор группы лиц в целях похищения имущества и нанесение вреда здоровью,а то что у этих двух идиотов именно, что просто пьяная драка!

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      Рейтинг: +286

      Добрый Фей 2 февраля 2019, 16:56

      Пусть сидять,совсем они озверели от безнаказанности...КАк по мне вообще их гнать из команд надо,чтоб другим не повадно было...И сделать показательный суд с полными сроками,а то как бабло есть сразу заминают дела..

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Добрый Фей 2 февраля 2019, 17:37

      Ты враг Зенита? Какая безнаказанность? Они что раньше кого то избивали? Пацаны пали жертвой изощрённой провокации.

      0
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      Рейтинг: +901

      Krics 2 февраля 2019, 15:54

      "Великая Россия": В СФ находился убийца как min 2 человек с неоконченым среднем образованием ," не знающим" русского языка , содержать будут видимо под домашним арестом, в другом углу Мамай с Кокошей совершившие max хулиганку по сговору группой лиц ( от простого обывателя max заяву примут) Да здравствует российский суд , самый г... суд в мире. Мне Кока с Мамаем фиолетовы, виноваты, что стул не на того подняли, но убийца без браслетов и особо " опасные футболёры" в клетке , как говориться почувствуй разницу - это ПЕРЕБОР!?.

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 > Krics 2 февраля 2019, 18:19

      Клоун!
      Слышал звон да не знаешь где он!
      Он уже в сизо!!! Причем не он один!
      У себя дома порядок наводи в судопроизводстве. Это у вас, в хохляндии, ищут преступника и не могут найти, дядьку такого лет...

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 февраля 2019, 15:13

      чей то заказ явно.... держат как рецедевистов ...

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      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 2 февраля 2019, 15:05

      Мне по барабану и Кокоша и Мамаша,
      Но пора бы и суд знать, мать вашу!

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      Рейтинг: +10450

      ivany4 2 февраля 2019, 14:24

      Наше правосудие не только карает, но и милует преступников.))
      Дай им сейчас минимальный срок по предъявленным обвинениям, неминуемо будет зона. А "продли трудное следствие" на "нужный" срок, и минимальный срок может оказаться отсиженным в сизо. Неисповедимы пути Фемиды, следователей и адвокатов.))
      Как сказал один судья, адвокаты из-за своей жадности привезли срок своим подзащитным. Достаточно было посоветовать им быстро "помириться" с потерпевшими, и на первых допросах и заседаниях суда ссылаться на мировую с потерпевшими, признать свою вину, отнести все произошедшее к трагической случайности, и пойти на полное раскаяние. Как известно, повинную голову меч не сечет.))

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