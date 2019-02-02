Следствие подало ходатайство о продлении содержания под стражей Кокорина и Мамаева до 8 апреля

Арест форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева может продлиться еще на два месяца, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации издания, соответствующее ходатайство было подано следствием в суд вчера. Если данный запрос будет удовлетворен, срок содержания игроков под стражей будет продлен до 8 апреля.