Барриос – о переходе в «Зенит», целях в новой команде и прощании с «Бокой Хуниорс»

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос в интервью пресс-службе клуба рассказал о состоявшемся переходе из «Боки Хуниорс», целях, которые ставит перед собой, и прощании с бывшей командой.

– Вильмар, добро пожаловать в «Зенит»! Вы только что провели первое занятие с командой, теперь можете сказать все, что захотите.

– Наконец-то я сюда приехал! Перед этим у меня было несколько сложных дней. Сегодня мне удалось потренироваться, и знаю, что после тренировки меня ждет тоннель. После него у меня появится время со всеми познакомиться – и с футболистами, и с тренерским штабом.

– Вы – первый колумбиец в истории «Зенита». Каково это?

– Очень рад, что все так получилось. Начиная с того момента, как я получил предложение перейти в «Зенит», нисколько не сомневался и сразу пошел навстречу. И вот я здесь. Сейчас моя главная цель – как можно быстрее адаптироваться к тренировкам, команде, партнерам и тренерскому штабу. Я очень рад и горд тем, что нахожусь в таком великом клубе.

– Обычно, если у футболиста есть предложение из зарубежного чемпионата, он советуется с соотечественниками, которые либо играли, либо до сих пор играют в этой лиге. С кем советовались вы?

– У меня есть очень хороший друг, который играет в России, и, конечно, я с ним посоветовался. Он многое рассказал мне и о стране, и о российском футболе. Но также не стоит забывать и то, что я был в России на чемпионате мира, благодаря чему увидел страну. У меня не было никаких сомнений в том, чтобы приехать сюда после того, как я получил предложение.

– Если не секрет, что за друг?

– Это Рикардо Лаборде.

– Что он рассказал вам о России?

– Он рассказал, что «Зенит» – очень большой клуб, что это одна из лучших команд страны, рассказал, что Петербург – очень красивый. Я спрашивал у него и про команду, и про город, и про все остальное. И про все он рассказывал только самые хорошие вещи. Уверен, его рассказы помогут мне быстрее адаптироваться.

– Если бы полгода назад, когда вы только вернулись с чемпионата мира, вам сказали, что вы переедете в страну, которая его проводила, на несколько лет, как бы вы отреагировали?

– На этот вопрос я не могу ответить – не знаю, что бы ответил в то время. Важно, что теперь я здесь, и моя задача – оправдать ожидания и адаптироваться как можно быстрее.

– Какие цели вы ставите перед собой на ближайшие 4,5 года?

– Первым делом – плотно работать, чтобы завоевать место в составе, чтобы выходить на поле, играть и получать удовольствие о того, что надеваешь эту майку каждые выходные. Затем – выполнять цели, которые стоят перед командой каждый год. Выигрывать, завоевать любовь болельщиков и взять как можно больше титулов.

– Сколько времени за последние сутки вы провели в воздухе?

– 14 часов – из Буэнос-Айреса до Мадрида, потом полетел в Барселону, а оттуда – в Мурсию. В общей сложности – 16-17 часов.

– Как вас проводили в «Боке Хуниорс»?

– Хорошо, хорошо! Я провел там два с половиной года, там меня любили, и я это чувствовал, но сейчас в моей карьере наступил новый этап, мне нужен был новый вызов, и вот я здесь!