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    Гулиев – о турнире в Катаре, адаптации в «Спартаке», Кононове и Хабибе

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев в интервью «Известиям» рассказал о выигранном в Катар Кубке «Матч Премьер», адаптации в команде, ее главном тренере Олеге Кононове и бойце смешанных единоборств Хабибе Нурмагомедове.

    – Насколько интересен вам был турнир в Катаре?

    – Лично для меня — наверное, как и для всех остальных, — такой формат сборов гораздо интереснее. Конечно, лучше принять участие в подобном турнире, чем просто проводить товарищеские матчи. Когда на кону стоит трофей, хоть и неофициальный — настрой все равно другой, иная мотивация и эмоции. А с учетом того что мы еще и выиграли этот Кубок, радостно вдвойне. Этот результат добавляет нам уверенности в своих силах. Хорошо, что такой турнир появился.

    – Леонид Федун заявил, что доволен не столько результатом, сколько тем, что вы показали «спартаковский футбол». Согласны, что стиль игры команды изменился?

    – Конечно, согласен. Можно выиграть трофей без красивой игры и не получить никакого удовольствия. Очень здорово, когда к результату добавляется еще и эстетическая составляющая. От «Спартака» все ждут не только побед, но и красивого футбола.

    – Со стороны кажется, что вы очень легко влились в коллектив после возвращения. А тяжело ли вам это далось на самом деле?

    – Стоит понимать, что «Спартак» для меня — не новая команда и не новый коллектив. С большинством людей я уже был знаком. Так что как такового момента адаптации не было. Что касается игры на поле — после двух лет отсутствия было немного непривычно. Но я чувствую, что от матча к матчу всe больше подстраиваюсь под игровой стиль и привыкаю ко всем требованиям.

    – Возглавив «Спартак», Олег Кононов сказал, что ему нужно четыре месяца на то, чтобы построить свою команду. Он успеет сделать это до возобновления чемпионата?

    – Тяжело ответить. Могу сказать, что мы со своей стороны будем делать всe возможное, чтобы это получилось. Надеюсь, ко второй части сезона мы подойдем в оптимальном состоянии.

    – Из-за внешнего сходства вас часто сравнивают с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Как отнеслись к новости о его девятимесячной дисквалификации за потасовку после боя с Конором Макгрегором?

    – Очень жаль, что было принято столь суровое решение. Я в шоке от такой длительной дисквалификации. Мы все за него очень переживаем, поддерживаем и болеем в каждом поединке. Уверен, это наказание не сломит дух Хабиба и он всем еще покажет.

    Источник: «Известия»

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    02.02.2019 06:13
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 09:28

      Переживать надо не за Нурмагомедова а за игру в Спартаке.

      4
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 2 февраля 2019, 08:50

      Первые впечатления от действий на поле Гулиева - трудолюбивый, старательный, быстрый футболист. И где не хватит природного таланта, возьмет своё изнурительным трудом на тренировках. В этом чем то похож на Ещенко. Боец. Такие очень нужны Спартаку. Удачи в команде, Аяз!

      6
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      Рейтинг: +28517

      JTherry > oyabun 2 февраля 2019, 18:40

      тоже отмечу бойцовские качества Аяза, пашет весь матч... удачи, Аяз, удачи, Спартак!!

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