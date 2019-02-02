Гулиев – о турнире в Катаре, адаптации в «Спартаке», Кононове и Хабибе

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев в интервью «Известиям» рассказал о выигранном в Катар Кубке «Матч Премьер», адаптации в команде, ее главном тренере Олеге Кононове и бойце смешанных единоборств Хабибе Нурмагомедове.

– Насколько интересен вам был турнир в Катаре?

– Лично для меня — наверное, как и для всех остальных, — такой формат сборов гораздо интереснее. Конечно, лучше принять участие в подобном турнире, чем просто проводить товарищеские матчи. Когда на кону стоит трофей, хоть и неофициальный — настрой все равно другой, иная мотивация и эмоции. А с учетом того что мы еще и выиграли этот Кубок, радостно вдвойне. Этот результат добавляет нам уверенности в своих силах. Хорошо, что такой турнир появился.

– Леонид Федун заявил, что доволен не столько результатом, сколько тем, что вы показали «спартаковский футбол». Согласны, что стиль игры команды изменился?

– Конечно, согласен. Можно выиграть трофей без красивой игры и не получить никакого удовольствия. Очень здорово, когда к результату добавляется еще и эстетическая составляющая. От «Спартака» все ждут не только побед, но и красивого футбола.

– Со стороны кажется, что вы очень легко влились в коллектив после возвращения. А тяжело ли вам это далось на самом деле?

– Стоит понимать, что «Спартак» для меня — не новая команда и не новый коллектив. С большинством людей я уже был знаком. Так что как такового момента адаптации не было. Что касается игры на поле — после двух лет отсутствия было немного непривычно. Но я чувствую, что от матча к матчу всe больше подстраиваюсь под игровой стиль и привыкаю ко всем требованиям.

– Возглавив «Спартак», Олег Кононов сказал, что ему нужно четыре месяца на то, чтобы построить свою команду. Он успеет сделать это до возобновления чемпионата?

– Тяжело ответить. Могу сказать, что мы со своей стороны будем делать всe возможное, чтобы это получилось. Надеюсь, ко второй части сезона мы подойдем в оптимальном состоянии.

– Из-за внешнего сходства вас часто сравнивают с бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Как отнеслись к новости о его девятимесячной дисквалификации за потасовку после боя с Конором Макгрегором?

– Очень жаль, что было принято столь суровое решение. Я в шоке от такой длительной дисквалификации. Мы все за него очень переживаем, поддерживаем и болеем в каждом поединке. Уверен, это наказание не сломит дух Хабиба и он всем еще покажет.