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    Мбаппе: «Если бы все зависело от меня, я бы уже давно был в «Реале»

    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил о желании выступать за «Реал», сообщает AS.

    Об этом нападающий парижан сказал 14-го февраля прошлого года по завершению первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского клуба.

    Тогда в раздевалке он обменялся несколькими словами с сотрудником «Реала» Исидро Диасом. Последний сказал французу: «Ты должен перейти к нам. На это футболист ответил: «Если бы все зависело от меня, я бы уже давно был здесь. Я – «мадридиста».

    • В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач в 24 матчах за «ПСЖ».
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.

    Источник: AS

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    01.02.2019 21:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +3795

      serppion 3 февраля 2019, 03:34

      Свят, свят, что же он себя «мадридистой» обзывает?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1843

      Kulimen 2 февраля 2019, 09:37

      Что этот негр себе позволяет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 08:49

      Конечно в Реале он засветится еще больше.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +393

      jengais 1 февраля 2019, 22:36

      парень уже созрел, пора в серьезную команду и лигу, Реалу как раз нужен забивала

      6
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    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 1 февраля 2019, 22:08

      Год прошёл, а воз и ныне там...

      1
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      Рейтинг: +144

      Glebson 1 февраля 2019, 21:55

      Думаю, Перес его не упустит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 1 февраля 2019, 21:44

      По сути у Реала нет высококлассного Форварда , Бейл не стабилен ! Реалу очень нужен Мбаппе.

      8
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      Рейтинг: +905

      VVadic > САДЫЧОК 1 февраля 2019, 23:31

      Винисиус и Мбаппе - крутая пара вырисовывается))

      3
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