Мбаппе: «Если бы все зависело от меня, я бы уже давно был в «Реале»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил о желании выступать за «Реал», сообщает AS.

Об этом нападающий парижан сказал 14-го февраля прошлого года по завершению первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского клуба.

Тогда в раздевалке он обменялся несколькими словами с сотрудником «Реала» Исидро Диасом. Последний сказал французу: «Ты должен перейти к нам. На это футболист ответил: «Если бы все зависело от меня, я бы уже давно был здесь. Я – «мадридиста».