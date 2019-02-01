Мбаппе: «Если бы все зависело от меня, я бы уже давно был в «Реале»

Свят, свят, что же он себя «мадридистой» обзывает?
Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе заявил о желании выступать за «Реал», сообщает AS.
Об этом нападающий парижан сказал 14-го февраля прошлого года по завершению первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского клуба.
Тогда в раздевалке он обменялся несколькими словами с сотрудником «Реала» Исидро Диасом. Последний сказал французу: «Ты должен перейти к нам. На это футболист ответил: «Если бы все зависело от меня, я бы уже давно был здесь. Я – «мадридиста».
- В нынешнем сезоне Мбаппе забил 22 мяча и сделал 12 результативных передач в 24 матчах за «ПСЖ».
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 200 миллионов евро.