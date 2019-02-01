Сигурдссон – о предсезонной подготовке, целях ЦСКА на вторую часть сезона и своей адаптации

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон в интервью пресс-службе клуба ответил на вопросы, которые касались предсезонной подготовки, целях команды на вторую часть сезона и своей адаптации.

– Как самочувствие, Арнор? Как протекает работа?

– Все в порядке. Сейчас мы тренируемся в очень тяжелом режиме, нагрузки действительно серьезные. Но и я, и все ребята к ним готовы. Главное — мы четко понимаем, зачем все это нужно. Задача — как можно лучше подготовиться ко второй части чемпионата.

– Ты сказал в интервью, что все предыдущие сборы в твоей карьере складывались легче…

– Собственно, тренировочных лагерей помимо этого у меня было всего два. В Швеции, в «Норрчепинге» мы на десять дней летали в Португалию, а потом продолжали подготовку дома. В исландском «Акранесе» вообще никуда не выезжали, тренировались и играли товарищеские матчи у себя. Главное отличие тех сборов от нынешних – в интенсивности тренировок. Здесь мы работаем в Испании все вместе на протяжении полутора месяцев. Это непросто, но здорово, потому что есть возможность сконцентрироваться на всех футбольных аспектах, улучшить разные стороны командной игры.

– Хeрдур постоянно говорит о том, что все бы еще ничего, но вот беготня по гольф-полям… Для тебя это тоже самое «страшное» в Кампоаморе?

– Да нет, не сказал бы (улыбается). Мне — нормально. Бег по полям для гольфа отлично улучшает выносливость. А это тоже очень важно. В целом команда прогрессирует с каждым днем, нам важно поступательно двигаться вперед, и мы это делаем. Кондиции и так уже хорошие, а когда мы вернемся в Москву, будут еще лучше.

– Как оценишь полгода, проведенные в ПФК ЦСКА? Вот ты приезжаешь в новую команду, где многие друг друга увидели впервые — а вот вы все вместе побеждаете «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», и ты забиваешь гол…

– Я доволен тем, как все складывается. Это были очень хорошие полгода. Я наслаждаюсь каждой секундой в ПФК ЦСКА. У меня есть доверие тренера, это важно для меня, я стараюсь его оправдывать. Мы неплохо выступили в первой части сезона, но сделано еще только полдела.

– На что способна замахнуться команда весной?

– Мы должны думать только о следующей игре. Отыграли, набрали три очка — движемся дальше. Считаю, что нельзя заглядывать далеко. Конечно, у тебя в голове должно быть понимание о том, какова главная цель. Все знают о том, что это за цель: мы будем бороться за самые высокие места. Но свои мысли нужно концентрировать только на ближайшей задаче, будь это очередной день сбора, товарищеский матч или официальная игра.

– Если продолжать тему голов — пока что ты забиваешь только сильнейшим командам из тех, с которыми играет ПФК ЦСКА: «Роме», «Зениту», «Реалу»…

– Да, так и получается. Прекрасно помню каждый из этих мячей. Любой гол — это помощь команде, вот что самое главное. Здорово, что я забивал именно лучшим из всех наших соперников.

– Как у тебя обстоят дела с русским языком? Родриго Бекао очаровывает тем, что постоянно пытается ввернуть словечко по-русски — что на поле, что за его пределами. Есть и ребята, которые предпочитают общаться в основном через переводчиков.

– У меня успехи скромнее, чем у Родриго, но я стараюсь (улыбается). Исландский язык совсем не похож на русский. В любом случае это прикольно — выучить какие-то отдельные слова и потом их к месту употребить. Для меня это в основном футбольная лексика.



– Слушаем тебя внимательно.

– «Право», «лево»… «Доброе утро», «спасибо». Не так много, но хоть что-то.

– Чего тебе не хватает в Кампоаморе? Понятно, что семьи, а еще? Может быть, скира, традиционного исландского молочного продукта?

– Здесь все настолько хорошо устроено, что игрокам очень комфортно вдали от дома. Если чего-то не хватает — можно съездить домой в перерывах между сборами, что мы с Хердуром и делаем. Уже были там один раз и снова отправимся в Исландию через несколько дней. Так что это как раз не проблема. Жду не дождусь, когда мы закончим сборы и переедем в Москву. Очень хочется поскорее возобновить сезон!