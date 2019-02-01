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    Адвокат Кокорина: «В материалах дела большинство документов составлены с существенным нарушением закона»

    Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина Татьяна Стукалова в инстаграме прокомментировала последние изменения в деле клиента.

    «Сегодня был первый день ознакомления Александра Кокорина и его защиты с материалами уголовного дела, в результате которого выяснилось, что потерпевшие, уведомленные следователем о необходимости знакомиться с уголовным делом в порядке ст.216 УПК РФ, 26.12.2018г. отказались от этого, ссылаясь на занятость, то есть заняты были трое потерпевших и пять их адвокатов одновременно.

    Следователь вместо того, чтобы начать выполнение требований ст. 217 УПК РФ – ознакомления с материалами дела арестованных обвиняемых и их защитников по причине явного отказа потерпевшей стороны, перенес это ознакомление потерпевших и их адвокатов на 2019 год, вопреки соблюдению сроков разумности расследования дела согласно ст. 6.1 УПК РФ, за счет удержания под стражей обвиняемых.

    О времени ознакомления потерпевших и их адвокатов с материалами дела в 2019 году от обвиняемых и их защиты сокрыто. Материалы об этом незаконно изъяты из последнего 16 тома уголовного дела, очевидно, затем, чтобы лишить защиту возможности ссылаться на данные факты в суде при продлении меры пресечения, чем обеспечить ее дальнейшее продление.

    Это все, что можно рассказать по делу, не нарушая подписку о неразглашении. Однако стало совершенно понятно, почему эта подписка была отобрана, поскольку в материалах дела, с которыми успели ознакомиться защитники, нет практически ни одного документа, составленного без нарушений действующего законодательства, большинство из которых можно отнести к категории существенных.

    Настроение у Александра не изменилось, он настроен на отстаивание своих законных прав и справедливости ко всем обвиняемым по этому делу, материалы которого очень внимательно изучает», – написала Стукалова.

    • Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева задержали за участие в групповом избиении нескольких человек.
    • 8 февраля состоится очередное слушание по их делу, на котором решится вопрос об их дальнейшем содержании под стражей.

    Источник: Инстаграм Татьяны Стукаловой

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    01.02.2019 20:32
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +718

      ДВС 2 февраля 2019, 14:28

      Подписка о неразглашении-ого! Там гос.тайна засекречена или Кока с Мамаем шпиёны завербованные в Монако?

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 февраля 2019, 14:00

      Полнейший бред! Вся страна видела распоясанность этих дурачков. Что тут обсуждать. Надежда у них только на жалость судьи. Пожалеет, то отпустят их под честное слово. А нет, то сидеть им, как обычным хулиганам

      1
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 2 февраля 2019, 13:12

      Тот факт , что ведущие адвокаты Москвы, Питера,Газпрома отказались от этого дела, тот факт что в течении трёх дней на всех каналах ТВ и Радио этот инцидент раскрутили на самом высоком уровне, наталкивает на мысль, что это дело заказное порка будет показательная , а материал для обвинения жиденький. 16 томов дела в котором только две трехминутные драки, со всеми свидетелями и участниками,. Всё это вызывает много вопросов. Но всего один ответ прессекретаря президента, ставит все точки над всеми буквами закона. Далее можно не продолжать.

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 2 февраля 2019, 00:44

      пока эти горе-адвокаты разбираться будут...Кокорин год просидит !

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > САДЫЧОК 2 февраля 2019, 09:48

      До апреля посидят, потом дадут им год поселения. Этот срок покроет содержание в СИЗО 6 месяцев. Т.е. полгода в СИЗО = год поселения. В апреле выйдут. Но судимость будет.)

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 1 февраля 2019, 22:36

      Кокорин размахнулся стулом, хотел попугать корейца. Но сзади кто-то схватил стул. Саша хотел стул вырвать и вырвал, но по инерции стул попал в корейца. На видео это отчётливо видно.
      Вот такая позиция изначально должна была быть у адвоката.)))
      Не бил, всё произошло случайно.... Всё. Дело в шляпе.)))

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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > Владислав Vlad 1 февраля 2019, 22:42

      Там всё нужно делать АККУРАТНЕНЬКО и БЕЗ лишнего трындежа в прессе.
      Хотя, о чём это я?
      Дело-то в МОСКВЕ происходит.

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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > derrik2000 2 февраля 2019, 09:46

      Да, там изначально (по крайней мере для Коко) нужно было вести к случайному удару по корейцу. Ну, и конечно же не поднимать смуту, как это делают адвокаты.

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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 1 февраля 2019, 22:14

      "Однако стало совершенно понятно, почему эта подписка была отобрана, поскольку в материалах дела, с которыми успели ознакомиться защитники, нет практически ни одного документа, составленного без нарушений действующего законодательства, большинство из которых можно отнести к категории существенных."

      После ЭТИХ слов ентого "адвоката", стало совершенно понятно, что он просто разводит своего клиента на пару со вторым таким же "защитником".
      Потому что, если во время ознакомления с делом видишь какие-то процессуальные нарушения в составлении документов, которые ИМЕЮТ СУЩЕСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕЛА, то просто после ознакомления "молчишь в тряпочку", расписываешься, что ознакомлен, а эту "бомбу" придерживаешь до рассмотрения в суде этого дела по существу.
      А в процессе - РАЗ! - и в определённый момент просишь суд исключить эти документы из числа доказательств по тем-то и тем-то основаниям.
      И тогда ты - победитель!
      А адвокатишка начал пиариться уже сейчас.
      Значит, всё, что он там "нашел" в этом уголовном деле - туфта полная или вообще всё нормально с процессуальной точки зрения.

      P.S. А БАБЛИЩЕ в карманчик всё капает, капает, капает... )))))))))))))

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      Рейтинг: +3609

      александр п > derrik2000 2 февраля 2019, 09:00

      Адвокат там не причём,как и все остальные.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 1 февраля 2019, 21:25

      Да Кокорин вообще там не причем, просто мимо приходил, оговорили пацана

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 февраля 2019, 21:12

      не переживайте мадам стаканова в 16 томе где были изъяты документы это не в счёт к делу не относится там про баранов написано это как на десерт вам потом в суде дадут прочитать

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