Дзагоев и Сигурдссон вернулись в общую группу ЦСКА

ЦСКА готовится ко второй части сезона на втором зимнем сборе в испанском Кампоаморе.

В сегодняшней утренней тренировке поучаствовали полузащитники Алан Дзагоев и Арнор Сигурдссон. Они занимались наравне со всеми без ограничений.

Второй сбор армейцев завершится 7 февраля.