Дзагоев и Сигурдссон вернулись в общую группу ЦСКА

Красавцы !
Старая гвардия на просторах бомбардира ! )))
Не прошло и трёх лет .... ))))
Это радует, а то я в одиночестве уже стал себя здесь ископаемым чувствовать ....
ЦСКА готовится ко второй части сезона на втором зимнем сборе в испанском Кампоаморе.
В сегодняшней утренней тренировке поучаствовали полузащитники Алан Дзагоев и Арнор Сигурдссон. Они занимались наравне со всеми без ограничений.
Второй сбор армейцев завершится 7 февраля.
- Москвичи после 17-ти туров набрали 30 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
- 3 марта красно-синие встретятся в Туле с «Арсеналом».