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    Дзагоев и Сигурдссон вернулись в общую группу ЦСКА

    ЦСКА готовится ко второй части сезона на втором зимнем сборе в испанском Кампоаморе.

    В сегодняшней утренней тренировке поучаствовали полузащитники Алан Дзагоев и Арнор Сигурдссон. Они занимались наравне со всеми без ограничений.

    Второй сбор армейцев завершится 7 февраля.

    • Москвичи после 17-ти туров набрали 30 очков и занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.
    • 3 марта красно-синие встретятся в Туле с «Арсеналом».

    Источник: «Чемпионат»

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    01.02.2019 18:56
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    Комментарии93
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      Рейтинг: +54691

      MaxRnD 13 июня 2021, 20:59

      Красавцы !
      Старая гвардия на просторах бомбардира ! )))
      Не прошло и трёх лет .... ))))
      Это радует, а то я в одиночестве уже стал себя здесь ископаемым чувствовать ....

      5
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > MaxRnD 13 июня 2021, 21:17

      Халям-балям!
      Да, вот что-то заёрзалось в одном месте, а потом пошёл зуд..:))
      Просторы пока без нервных спазмов и психоделических закидонов - и это хорошо..:)
      Посмотрел, - попадаются ещё аватарки той поры, когда мы суетливо путались в приспущенных штанишках..:)))
      Привет!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > MaxRnD 14 июня 2021, 15:08

      Я же говорил..
      "Мы встретимся,мы обязательно встретимся.."

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Алехсбургер. 6 июля 2021, 20:51

      не понял как попал..но всем здравствуйте!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 22:03

      Мне надо заканчивать. Всего доброго.Спокойной ночи!

      9
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 февраля 2019, 22:04

      Пока, Саня, до завтра. Я позже пройдусь по твоему профилю.

      7
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > zigbert 5 февраля 2019, 22:05

      Сандро, попробуй как-нибудь закончить без жёсткой необходимости!..
      Болей за Спартак даже во сне!..
      Удачи и отличного утра завтра!..:))

      10
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      ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > insider_retro 13 июня 2021, 19:58

      Явление Командора вызвало даже Виконта Макса..
      Ветера..
      Глядишь,и Папаша нагрянет..))
      Со своим Абсером2003.)
      ничего зря не делается..

      3
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Алехсбургер. 13 июня 2021, 20:09

      Да, ладно... Не вгоняй меня в краску, дорогой...
      На ресурсе в натуре какая-то тишина... Нет изуверства мозга, оголтелых башибузуков, вывалившихся не пойми откуда и ударившихся непонятно обо что...
      Будем иногда корябать словечки и аккуратно тыкать шпагой в мягкие плоти..:))

      4
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      ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > insider_retro 13 июня 2021, 20:19

      Да ладно...)
      Прибедняться..
      По крайней мере,у меня при заходе на сайт открылся второй глаз.
      )левый.
      ну средний -то никогда не дремал.)

      4
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      ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. > insider_retro 13 июня 2021, 20:33

      По изуверству мозга ..
      Читаю ,и считаю

      derrik2000
      Классный позиционер.)
      Куда придумал палец головного мозга пасть..
      Тому и власть.

      4
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Алехсбургер. 13 июня 2021, 20:40

      У всех у нас тараканы в голове...
      Некоторые может и заходят, что бы выболтаться, скинуть агрессию, испортить кому-то вечер и удовлетворённо уползти с поля брани...
      Но не они определяют температуру общения и полёт мыслей на ресурсе... Былое поколение почти ушло и растворилось...
      А некоторые из нынешних не в состоянии даже провокацию захудалую замутить... Так, стычки и пощёчины...

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 февраля 2019, 21:37

      Для достижения высокой производительности в ткацком деле ,нужны хорошо налаженные станки ,качественная пряжа и опыт ткачихи.
      Ткачиха связывает нити ткацким узлом за 1 секунду.

      9
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > zigbert 5 февраля 2019, 21:47

      Ткачихи... Станки...
      Вспомнилось восстание лионских ткачей в начале 19-ого века...
      Шесть дней рубились с королевскими солдатами...
      Не только узлы умели вязать..:))

      (с) налаженные станки, качественная пряжа и опыт ткачихи...
      К сожалению, не в одной отрасли, сейчас нет ничего из перечисленного... Нет оборудования, нет материалов и нет опытных рабочих... А санкции ещё больше усугубили дело, ибо, много оборудования и материалов закупалось за рубежом...
      А у нас со многим, как оказалось, - слабовато...((((

      9
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > insider_retro 5 февраля 2019, 22:00

      У нас нечто подобное было в 1932г. Усмирять приезжал Лазарь Каганович.
      Сейчас у нас самая большая проблема ,закупка хлопка. Стабильности в поставках нет ,приходилось ни один раз останавливать фабрику.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 февраля 2019, 20:54

      Для zigbert...
      (с) Саша П, в чем то бывает прав...

      Соглашусь с тобой, Сандро!
      Часто дельно пишет, пытается аргументировать... Есть идеи и принципы, которыми он руководствуется... Но бывает, что его мнение не совпадает с чьим-то... Это нормально... Он въедлив, прямолинеен и неуступчив... Но на фоне многих других - он, явно, не плох!..:))

      (с) такое изречение...
      Хорошее, удобное и избирательное..:))
      Но, как это бывает, - не всем суждено перевалить через баррикады и поучаствовать в пиршестве жизни..:))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > insider_retro 5 февраля 2019, 21:06

      По Александру соглашусь.
      Андрей ,олигархам я не завидую. Стать богатым можно случайным стечением обстоятельств (правда это редкостный случай).
      Страшней из богатого стать нищим.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 5 февраля 2019, 21:35

      Зашёл с другого браузера, всё нормально. Но нет прогнозов к предстоящему туру 9-10 февраля. Там таблица, обзор, архив есть и тотал но в онлайне идущих игр.

      7
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 5 февраля 2019, 21:40

      Возможно, так и есть, Олег...
      Я там смотрел ход текущих игр, отслеживая счёт...
      На неделю вперёд, очевидно ещё нет кэфов...
      В детали не вдавался... Его, просто, многие захваливают...

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 5 февраля 2019, 21:48

      Вот вчера мне очень удачный сайт попался, а сегодня его никак не найду. Вот там мне понравилось. Приводят пары, по прогнозу, свой счёт ставят, следом кэфы. Уже можешь прикинуть, согласиться с их прогнозом или свой поставить, изменив немного или полностью противоположный поставить. Ладно бог с ним, будем по своей интуиции. Сейчас Толя поставил пары, которые хоть смотришь иногда, а до этого всё от таблицы и личных встреч отталкивался.

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 5 февраля 2019, 20:26

      Ладно мужчины удачи вам.
      Сегодня вчерашнего запала нет, пошел я баиньки.

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 5 февраля 2019, 20:28

      Пока, Серёга, спокойной ночи !

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 5 февраля 2019, 20:31

      До завтра Сереж и удачи!

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 5 февраля 2019, 20:32

      Потому как запал держишь далеко от гранаты...
      Вкручивай, заворачивай и взрывай!..
      До завтра, Серж!.. Приятных и интересных снов!..

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 5 февраля 2019, 20:33

      Что-то на этом сайте для меня тоже не то. Вчера на один удачно нарвался, там все прогнозы, но сегодня он не выскакивает.

      8
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 5 февраля 2019, 20:39

      Вроде, нормально...
      Слева чемпы, посередине наверху есть вкладки "Завершённые", "Расписание" и "Коэффициенты"...
      Ещё выше есть вкладки видов спорта...
      А так, конечно, можно подыскать под себя, сделать закладку и сверятся...

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 5 февраля 2019, 20:43

      Там много разновидностей этого сайта и не все открываются на это браузере. Но ещё посмотрю на этом и на другом. Пока башка не очень соображает. И устал за сегодня, и выпил два бокала вина под салат и сыр.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > insider_retro 5 февраля 2019, 20:47

      Андрей ,как тебе такое изречение :"Я не против олигархов и богатеев ,я против того что не вхожу в их число".

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 февраля 2019, 22:03

      Меняю олигофрена на олигарха... )))

      7
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 февраля 2019, 20:10

      Для Рубик Докоян...
      (с) кэфы ставят, а на некоторых ещё и счёт...

      Олег, когда я играл, то было удобно пользоваться сайтом "МайСкоре" - "MyScore.ru: футбол онлайн"... Там многое можно настроить под себя... Есть возможность выделить нужные чемпы, есть доступ к кэфам... Можно получать инфу он-лайн, т.е. матчи отслеживаются мгновенно...
      Хотя, наверняка, есть много других ресурсов...

      8
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 5 февраля 2019, 20:19

      Спасибо, Андрей. Я такие не находил. Фонбет, форебет, ещё какие-то. но всё не то. Попробую эти найти и посмотреть.

      8
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 5 февраля 2019, 20:22

      Макс на каких-то шарится, кажется на тех, что я писал. Поэтому он прогнозы ставит последним, проверяя и просматривая эти прогнозы.

      9
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 5 февраля 2019, 20:30

      Я свой прогноз уже проставил. Но специально не смотрел, как Серж и Толя напечатали свои результаты ,потом сверил. Некоторые совпадают.

      9
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 февраля 2019, 20:39

      Сейчас и я тогда свой поставлю и перепишу твой.

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 февраля 2019, 20:03

      Для zigbert...
      Что-то, Сандро, Спартак сегодня не замариборил!..:))
      В начале игры воткнули друг другу по мячу и потом почти 80 минут дурака валяли...
      Что-то там наигрывали, пробовали и мутили... Теряют вкус победы...

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > insider_retro 5 февраля 2019, 20:10

      Андрей ,это полезно. А то ведь начнется эйфория а когда начнутся официальные матчи ,пойдут неудачи.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 февраля 2019, 19:37

      На глушаковской ниве, Олег снова сеет зерно разумного и думающего...
      Глубоко бороздит комменты спорщиков и эмоциональных любителей...
      Макс ростовский выкатил вразумляющий коммент с привязкой к недавним событиям...

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 5 февраля 2019, 19:53

      Блин, до чего же упоротые пэтэушные бездари разного пошиба и возраста. Ну нет ни малейших знаний, жизненного опыта, а туда же.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Рубик Докоян 5 февраля 2019, 19:59

      Ну, они, вроде, как между собой начинают тереть и бравировать...
      Но с твоим появлением их аргументация становится набором штампов и колкостей... Не более..:))
      Ты уж их, иногда, не жёстко прессуй... Видно, что некоторые хотят выговорится, а ты ... Ты сразу расставляешь все точки над "i" и интерес к диспуту угасает..:))

      10
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 5 февраля 2019, 20:02

      Ну между собой пусть и выговариваются, тем более по теме где ни петь , ни читать. Наверняка, многие не женаты, но о семейной жизни будут судить.

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 5 февраля 2019, 20:13

      Привет Олег! Есть такие которые любят по спорить и что то доказать.

      9
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 февраля 2019, 20:17

      Привет, Саша ! И не мало таких на многих сайтах. Упереться рогов и лишь бы возразить и что-то написать. Не имея об этом ни малейшего представления. Причём обобщая и притягивая за уши иные примеры.

      8
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 5 февраля 2019, 20:25

      Конечно если за собой имею правду ,могу по спорить. Но есть такие спорщики , которых хлебом не корми ,будут доказывать с пеной у рта. Стараюсь с такими не связываться.

      9
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 февраля 2019, 20:31

      Этот сынок первый раз зашёл. Ответил ему и Лёхе, думаю сообразит, что ему тут ловить не фиг в этом вопросе. Он по новой пишет, ответил второй раз и больше не стал. Но его запомнил как и других любителей ля-ля. С Сашей П. тут пока никто не сравнится. )))

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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 5 февраля 2019, 20:41

      Саша П ,в чем то бывает прав ,в чем то я с ним не согласен.

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 февраля 2019, 20:56

      Он нудный и упёртый. Будет на своём стоять пока не пошлёшь или не станешь ему отвечать. Если по теме поплыл начинает фигню гнать про экономику, коррупцию. При чём здесь это, когда о футболе и по конкретному матчу говорим. Вот на днях предложил на предложение Фурсенко по сроку этого турнира, который Спартак выиграл, что надо было его проводить с 5-10 февраля. Я ему пишу, что уже 12 февраля играют в ЛЕ. Он мне пишет, что 14 Имхо. Терпеть не могу это слово и только недавно узнал, что оно означает. А Фенер с Зенитом когда играют, пишу ? Он видно пошарил в интернете и пишет, что не знал, что эта игра 12. Тогда надо ставить Зениту игру 8 числа. Я не стал ему ничего отвечать, чтобы его упёртость тупую не обматерить. Это Зенит должен провести перед официальным матчем 12 февраля турнир, сыграв с 5-8 три игры. Ну, если "обзырянился" со свои предложением не думая головой, то лучше уйди на хрен и не пиши мне муйни. Но он будет доставать, ты не ответил мне на мой вопрос. ? Да я не обязан тратить свои нервы и время на твой бред. Сейчас перепишу твой и Серёги прогноз и свой проставлю.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 5 февраля 2019, 21:19

      Понимаю тебя Олег. Не каждый сможет выдержать такую полемику.

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 февраля 2019, 21:23

      Можно же полемизировать и убедить человека, чо его доводы никчемны или он не прав в своих утверждениях. А суждения у нас могут быть разными как и мнения. Но он же по любой теме спорит утвердительно не имея ни знаний ни практики в этой области. И часто обобщает. Во всём мире так и т.д.

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 5 февраля 2019, 19:00

      Мужиков портят четыре вещи: деньги, власть, бабы, либо полное отсутствие всего этого...

      И с этим, типа, плохо... И без этого, опять повод для порчи...
      А где же та золотая середина?!..
      Какова пропорция в перечисленном для благоговейного существования?!..

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > Сварожич 5 февраля 2019, 19:26

      Вот так на корню, Толя, ты и подрубил все поводы к философии...
      Занавес!..:))

      8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 5 февраля 2019, 17:56

      1. 09.02 15:00 Хетафе - Сельта 2:2
      2. 09.02 18:15 Атлетико - Реал М 2:3
      3. 10.02 20:30 Севилья - Эйбар 3:0
      4. 10.02 22:45 Атлетик - Барселона 2:3
      5. 11.02 23:00 Алавес - Леванте 2:1

      6. 08.02. 22:30 Кьево-Рома 1:2
      7. 09.02. 20:00 Фиорентина-Наполи 3:2
      8. 09.02. 22:30 Парма-Интер 1:2
      9. 10.02. 20:00 Сассуоло-Ювентус 3:2
      10. 10.02. 22:30 Милан-Кальяри 3:1

      11. 09.02 17:30 Боруссия Д – Хоффенхайм3:2
      12. 09.02 17:30 РБ Лейпциг - Айнтрахт Ф 3:1
      13. 09.02 17:30 Боруссия М - Герта 2:0
      14. 09.02 17:30 Фрайбург – Вольфсбург 1:2
      15. 09.02 20:30 Бавария - Шальке-04 3:2

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 5 февраля 2019, 19:54

      1. Хетафе -Сельта 3:1.
      2. Атлетико -Реал 1:1.
      3. Севилья -Эйбар 2:1.
      4. Атлетик -Барселона 1:2.
      5. Алавес -Леванте 1:0.

      6. Кьево -Рома 1:2.
      7. Фиорентина -Наполи 0:2.
      8. Парма -Интер 1:1.
      9. Сассуоло -Ювентус 1:2.
      10. Милан -Кальяри 3:0.
      11. Боруссия Д -Хофенхайм 3:1.
      12. Лейпциг -Айнтрахт 2:1.
      13. Боруссия М -Герта 3:1.
      14. Фрайбург -Вольсбург 1:1.
      15. Бавария -Шальке 04 2:1.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 5 февраля 2019, 21:04

      Толя и я как обычно:
      1. 2:1
      2. 1:0
      3. 2:1
      4. 1:2
      5. 2:1
      6. 0:2
      7. 1:2
      8. 1:2
      9. 1:2
      10. 2:0
      11. 2:1
      12. 2:1
      13. 2:0
      14. 1:2
      15. 2:0

      6
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