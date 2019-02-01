Барриос в течение дня присоединится к «Зениту» на сборе

О, 15? Вообще супер если 15. Просто раньше 20 говорили.
Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос в течение дня присоединится к «Зениту».
В четверг 25-летний футболист прошел медобследование в Барселоне, а сегодня должен прибыть на второй предсезонный сбор петербуржцев в Мурсию.
Сделка близка к своему завершению. «Зенит» заплатит за колумбийца примерно 15 миллионов евро.
- Барриос перешел в «Бока Хуниорс» из «Депортес Толима» в 2016 году за 2,6 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 полузащитник провел в чемпионате Аргентины шесть матчей.