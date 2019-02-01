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    Барриос в течение дня присоединится к «Зениту» на сборе

    Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос в течение дня присоединится к «Зениту».

    В четверг 25-летний футболист прошел медобследование в Барселоне, а сегодня должен прибыть на второй предсезонный сбор петербуржцев в Мурсию.

    Сделка близка к своему завершению. «Зенит» заплатит за колумбийца примерно 15 миллионов евро.

    • Барриос перешел в «Бока Хуниорс» из «Депортес Толима» в 2016 году за 2,6 миллиона евро.
    • В сезоне-2018/19 полузащитник провел в чемпионате Аргентины шесть матчей.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.02.2019 15:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1452

      Mariner 1 февраля 2019, 17:37

      О, 15? Вообще супер если 15. Просто раньше 20 говорили.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 февраля 2019, 16:25

      Пусть тренируется и привыкает к новой команде. Скорей всего он будет до заявлен в ЛЕ.

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