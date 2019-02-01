Барриос в течение дня присоединится к «Зениту» на сборе

Полузащитник «Бока Хуниорс» Вильмар Барриос в течение дня присоединится к «Зениту».

В четверг 25-летний футболист прошел медобследование в Барселоне, а сегодня должен прибыть на второй предсезонный сбор петербуржцев в Мурсию.

Сделка близка к своему завершению. «Зенит» заплатит за колумбийца примерно 15 миллионов евро.