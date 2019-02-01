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    Уткин поддержал Кокорина и Мамаева фотографией врачей скорой помощи

    Комментатор и ведущий Василий Уткин выступил в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

    В своем инстаграме Уткин опубликовал фотографию, на которой изображены врачи скорой помощи. «Этот пост – в помощь и поддержку Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, потому что помощь не бывает запоздалой и избыточной», – написал он.

    • Кокорин и Мамаев были арестованы в октябре на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.
    • 5 декабря суд продлил пребывание футболистов в столичном СИЗО-2 до 8 февраля.
    • Ранее многие спортсмены выразили Кокорину и Мамаеву свою поддержку.
    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм Василия Уткина

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    01.02.2019 14:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4681

      Викос 1 февраля 2019, 17:10

      Не понял юмора.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4433

      ЮНик 1 февраля 2019, 15:18

      Что-то мне подсказывает, что Василий сам сейчас нуждается в медпомощи опытного нарколога и интенсивной детоксикации. В адекватном состоянии так не шутят. Тем более над теми, кто за решеткой. Да и над мёртвым Ильичом тоже.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +393

      jengais 1 февраля 2019, 15:09

      Да, так себе шутка, юмор это не его))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 1 февраля 2019, 14:47

      Не айс..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 1 февраля 2019, 14:37

      Подъе*** скорее

      1
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