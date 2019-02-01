Уткин поддержал Кокорина и Мамаева фотографией врачей скорой помощи

Комментатор и ведущий Василий Уткин выступил в поддержку нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

В своем инстаграме Уткин опубликовал фотографию, на которой изображены врачи скорой помощи. «Этот пост – в помощь и поддержку Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, потому что помощь не бывает запоздалой и избыточной», – написал он.

Кокорин и Мамаев были арестованы в октябре на два месяца за участие в нескольких драках в Москве.

5 декабря суд продлил пребывание футболистов в столичном СИЗО-2 до 8 февраля.

Ранее многие спортсмены выразили Кокорину и Мамаеву свою поддержку.