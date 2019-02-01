Don Balon: «ПСЖ» интересуется Ракитичем и Бензема

Уже поздно интересоваться, как и пить боржоми. Теперь путь суетятся в летнее ТО.
«ПСЖ» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича и форварда «Реала» Карима Бензема, сообщает Don Balon.
По информации источника, трансферы хорвата и француза могут обойтись парижанам в 90 и 70 миллионов евро соответственно.
- В нынешнем сезоне на клубном уровне Ракитич забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач в 31 матче.
- Бензема отметился 17 голами и шестью ассистами в 34 играх.