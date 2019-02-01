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    Don Balon: «ПСЖ» интересуется Ракитичем и Бензема

    «ПСЖ» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича и форварда «Реала» Карима Бензема, сообщает Don Balon.

    По информации источника, трансферы хорвата и француза могут обойтись парижанам в 90 и 70 миллионов евро соответственно.

    • В нынешнем сезоне на клубном уровне Ракитич забил четыре мяча и сделал шесть результативных передач в 31 матче.
    • Бензема отметился 17 голами и шестью ассистами в 34 играх.

    Источник: Don Balon

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    01.02.2019 01:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 февраля 2019, 08:42

      Уже поздно интересоваться, как и пить боржоми. Теперь путь суетятся в летнее ТО.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 1 февраля 2019, 07:24

      Зачем им бензема

      -1
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