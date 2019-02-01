Don Balon: «ПСЖ» интересуется Ракитичем и Бензема

«ПСЖ» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Ивана Ракитича и форварда «Реала» Карима Бензема, сообщает Don Balon.

По информации источника, трансферы хорвата и француза могут обойтись парижанам в 90 и 70 миллионов евро соответственно.