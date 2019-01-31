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    Агенты Виллиана находятся в Париже. Игрок близок к переходу в «ПСЖ»

    «ПСЖ» в ближайшие часы может подписать полузащитника «Челси» Виллиана, сообщает UOL Esporte.

    По информации источника, агенты 30-летнего полузащитника находятся в Париже. Они обсуждают с парижанами условия личного контракта бразильца. Чемпион Франции заинтересован в том, чтобы успеть оформить трансфер до закрытия этого трансферного окна.

    • В нынешнем сезоне Виллиан забил семь мячей и сделал шесть результативных передач в 36 играх за «Челси».
    • Transfermarkt оценивает его стоимость в 50 миллионов евро.

    Источник: UOL Esporte

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    31.01.2019 19:12
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 1 февраля 2019, 06:28

      боженька помоги состояться этому трансферу.

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 31 января 2019, 20:15

      давно пора !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 19:33

      ПСЖ в этих условиях можно и подоить с выгодой для игрока и его агентов.

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