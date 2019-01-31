Агенты Виллиана находятся в Париже. Игрок близок к переходу в «ПСЖ»

«ПСЖ» в ближайшие часы может подписать полузащитника «Челси» Виллиана, сообщает UOL Esporte.

По информации источника, агенты 30-летнего полузащитника находятся в Париже. Они обсуждают с парижанами условия личного контракта бразильца. Чемпион Франции заинтересован в том, чтобы успеть оформить трансфер до закрытия этого трансферного окна.