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    Дзюба провел пенальти-челлендж с блогером German El Classico. Форвард пропустил два удара

    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба провел челлендж с популярным с популярный блогером Германом German El Classico Попковым. Каждый из них пробил друг другу по пять пенальти – обычный, пяткой, большим надувным мячом, с закрытыми глазами и после десяти оборотов вокруг своей оси.

    Выиграл состязание футболист петербуржцев, который реализовал четыре удара, а пропустил два. Победитель нанес проигравшему пять щелчок по носу.

    Источник: YouTube-канал «Зенита»

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    31.01.2019 17:26
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4880

      алдан2014 31 января 2019, 19:07

      Вот это плин новость!!!Идиотизм,писать не о чем?Завтра как Дзюба прчесался,сходил в магазин,,,

      1
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      Рейтинг: +630

      garet12222 31 января 2019, 18:32

      прикольно. улыбнуло. а то всё негатив с Какориным да Глушаковым.

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