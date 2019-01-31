Дзюба провел пенальти-челлендж с блогером German El Classico. Форвард пропустил два удара

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба провел челлендж с популярным с популярный блогером Германом German El Classico Попковым. Каждый из них пробил друг другу по пять пенальти – обычный, пяткой, большим надувным мячом, с закрытыми глазами и после десяти оборотов вокруг своей оси.

Выиграл состязание футболист петербуржцев, который реализовал четыре удара, а пропустил два. Победитель нанес проигравшему пять щелчок по носу.