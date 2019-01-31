Sky Sports: хавбек «Ди Си Юнайтед» Акоста перейдет в «ПСЖ» за 7,5 миллиона

Атакующий полузащитник «Ди Си Юнайтед» Лусиано Акоста в ближайшие часы станет игроком «ПСЖ».

Сегодня 24-летний футболист прибудет в Париж для прохождения медосмотра и подписания контракта.

Сумма сделки составит 7,5 миллиона фунтов стерлингов.