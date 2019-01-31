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    Sky Sports: хавбек «Ди Си Юнайтед» Акоста перейдет в «ПСЖ» за 7,5 миллиона

    Атакующий полузащитник «Ди Си Юнайтед» Лусиано Акоста в ближайшие часы станет игроком «ПСЖ».

    Сегодня 24-летний футболист прибудет в Париж для прохождения медосмотра и подписания контракта.

    Сумма сделки составит 7,5 миллиона фунтов стерлингов.

    • Аргентинец перешел в североамериканский клуб из «Бока Хуниорс» в январе 2017 года за 1,3 миллиона евро.
    • В этом сезоне Акоста провел за «Ди Си Юнайтед» провел 36 матчей, забил 11 голов и сделал 15 результативных передач.

    Источник: Sky Sports

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    31.01.2019 13:45
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 31 января 2019, 15:05

      Рост 160 см. Какой миниатюрный технарь пригодился ПСЖ) Экономят из-за ФФП? Или это дежурное вложение средств в перспективных игроков?

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