Sky Sports: хавбек «Ди Си Юнайтед» Акоста перейдет в «ПСЖ» за 7,5 миллиона

Рост 160 см. Какой миниатюрный технарь пригодился ПСЖ) Экономят из-за ФФП? Или это дежурное вложение средств в перспективных игроков?
Атакующий полузащитник «Ди Си Юнайтед» Лусиано Акоста в ближайшие часы станет игроком «ПСЖ».
Сегодня 24-летний футболист прибудет в Париж для прохождения медосмотра и подписания контракта.
Сумма сделки составит 7,5 миллиона фунтов стерлингов.
- Аргентинец перешел в североамериканский клуб из «Бока Хуниорс» в январе 2017 года за 1,3 миллиона евро.
- В этом сезоне Акоста провел за «Ди Си Юнайтед» провел 36 матчей, забил 11 голов и сделал 15 результативных передач.