«Реал» предложит 100 миллионов за Рэшфорда

Рэшфорд сейчас хорош и не сидит в запасе.
«Реал» хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.
Как утверждает The Sun, мадридцы предложат за 21-летнего футболиста 100 миллионов фунтов стерлингов до лета.
По завершении сезона «МЮ» намерен продлить контракт с англичанином, чтобы сохранить его в команде. В свою очередь, испанский клуб пообещал Рэшфорду, что предложит ему более выгодные финансовые условия и место в стартовом составе.
- В текущей кампании форвард провел за «Юнайтед» 29 матчей, забил девять голов и сделал шесть результативных передлач.
- Контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до июля 2020 года с возможностью продления еще на сезон.