«Реал» предложит 100 миллионов за Рэшфорда

«Реал» хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

Как утверждает The Sun, мадридцы предложат за 21-летнего футболиста 100 миллионов фунтов стерлингов до лета.

По завершении сезона «МЮ» намерен продлить контракт с англичанином, чтобы сохранить его в команде. В свою очередь, испанский клуб пообещал Рэшфорду, что предложит ему более выгодные финансовые условия и место в стартовом составе.