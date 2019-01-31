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    «Реал» предложит 100 миллионов за Рэшфорда

    «Реал» хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда.

    Как утверждает The Sun, мадридцы предложат за 21-летнего футболиста 100 миллионов фунтов стерлингов до лета.

    По завершении сезона «МЮ» намерен продлить контракт с англичанином, чтобы сохранить его в команде. В свою очередь, испанский клуб пообещал Рэшфорду, что предложит ему более выгодные финансовые условия и место в стартовом составе.

    • В текущей кампании форвард провел за «Юнайтед» 29 матчей, забил девять голов и сделал шесть результативных передлач.
    • Контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до июля 2020 года с возможностью продления еще на сезон.

    Источник: The Sun

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    31.01.2019 12:17
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 18:35

      Рэшфорд сейчас хорош и не сидит в запасе.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 31 января 2019, 16:58

      После ухода из "МЮ" " Особенного", многие игроки заиграли в свою силу, раскрепостились, имеют достаточно игрового времени в основе: Погба, Марсьяль, Рэшфорд. Клуб на подъёме и показывает очень приличную, интересную игру, все эти ребята в фаворе. И нет необходимости им переходить в новый клуб, даже на выгодных условиях, тем более в "Реал", который штормит...

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 31 января 2019, 15:58

      The Sun. и этим все сказано!

      1
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      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 31 января 2019, 15:13

      Реал з а е б а л 1000000% не представляете

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      Рейтинг: +12345

      DeStar 31 января 2019, 13:26

      не... он конечно хороший малый.. но нафига

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      Рейтинг: +773

      OBOLEV > DeStar 31 января 2019, 13:33

      Полностью поддерживаю

      0
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      Рейтинг: +12345

      DeStar > OBOLEV 31 января 2019, 14:46

      Ну т.е.. хз, да он умеет играть, но емое.. какие 100 за игрока которые просто умеет играть. Потенциала, как ни странно, я в нем не вижу. Лучше уж за 150 взять действительно бомбардира.

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