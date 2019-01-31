«ПСЖ» сегодня хочет подписать Виллиана. Игрок рассматривается как замена Неймару

Полузащитник «Челси» Виллиан попал в сферу интересов «ПСЖ».

Парижане хотят подписать 30-летнего бразильца сегодня, в последний день трансферного окна. Руководство клуба видит в футболисте замену Неймару, который пропустит из-за травмы десять недель.

Ранее «Челси» отказался отпускать Виллиана в «Барселону».