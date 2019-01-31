«ПСЖ» сегодня хочет подписать Виллиана. Игрок рассматривается как замена Неймару

Что только не придумают парижане ,хотя Неймара сумели уговорить.
Полузащитник «Челси» Виллиан попал в сферу интересов «ПСЖ».
Парижане хотят подписать 30-летнего бразильца сегодня, в последний день трансферного окна. Руководство клуба видит в футболисте замену Неймару, который пропустит из-за травмы десять недель.
Ранее «Челси» отказался отпускать Виллиана в «Барселону».
- Виллиан перешел в «Челси» из «Анжи» в 2013 году за 35,5 миллиона евро.
- Контракт бразильца с лондонцами рассчитан до лета 2020 года.
- В этом сезоне Виллиан забил три гола и сделал четыре результативные передачи в 23 матчах АПЛ.