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    «ПСЖ» сегодня хочет подписать Виллиана. Игрок рассматривается как замена Неймару

    Полузащитник «Челси» Виллиан попал в сферу интересов «ПСЖ».

    Парижане хотят подписать 30-летнего бразильца сегодня, в последний день трансферного окна. Руководство клуба видит в футболисте замену Неймару, который пропустит из-за травмы десять недель.

    Ранее «Челси» отказался отпускать Виллиана в «Барселону».

    • Виллиан перешел в «Челси» из «Анжи» в 2013 году за 35,5 миллиона евро.
    • Контракт бразильца с лондонцами рассчитан до лета 2020 года.
    • В этом сезоне Виллиан забил три гола и сделал четыре результативные передачи в 23 матчах АПЛ.

    Источник: Sky Sports

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    31.01.2019 10:51
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 31 января 2019, 16:56

      Что только не придумают парижане ,хотя Неймара сумели уговорить.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 31 января 2019, 15:07

      А то Челси его вот так и отпустит

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12345

      DeStar 31 января 2019, 13:27

      А ди Мария че не может слева на фланге побегать? с мбаппе и кавани и этого будет достаточно

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 31 января 2019, 11:31

      у псж столько звезд. что виллиана там даже не заметят

      3
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 31 января 2019, 11:11

      Да забирайте, один фиг пешком ходит

      6
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 31 января 2019, 11:07

      Намерения шейхов разбавляют серые будни трансфертного окна!..
      Может ещё кто-нибудь "на флажке" взбодрит чем-то интересным?!..:))

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 31 января 2019, 11:14

      На флажке только могут продать кого-нибудь выгодно, воспользовавшись ситуацией в ПСЖ. Аренда вряд ли, тем более у ""Челси" свои проблемы. Там не только игровой кризис, но моральный. Назревает конфликт тренера и группы игроков.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 31 января 2019, 10:53

      Странно искать замену нападающему в лице полузащитника. И неужели МБаппе и Кавани вдвоем не справятся?

      2
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