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    Суд предложил Глушакову и его жене мировое соглашение по делу о разделе имущества

    Никулинский суд Москвы предложил капитану «Спартака» Денису Глушакову и его жене Дарье решить вопрос с разделом имущества мирным путем. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.

    «Сегодня суд в отличие от прошлого заседания принял наши уточненные исковые требования. В конце заседания, перед тем как отложить рассмотрение дела, суд предложил сторонам заключить мировое соглашение», – сказала представительница жены футболиста Алиса Образцова.

    «Мы готовы к мировому соглашению, но только на условиях того, что имущество будет поделено 50 на 50», – заявила Дарья Глушакова.

    «Имущественные требования по исковому заявлению Глушаковой о разделе совместно нажитого имущества окончательно ещe не определены, поскольку экспертная оценка пока не была проведена.

    Можно только сказать, что речь идeт о нескольких квартирах, денежных средствах семьи и автомобилях. Полного списка имущества, которое подлежит разделу нет, на данный момент его не сможет представить ни одна из сторон», – отметил адвокат Глушаковой Сергей Жорин.

    • Бракоразводный процесс пары длится с осени. У Глушаковых двое дочерей.
    • Ранее Дарья Глушакова обвинила мужа в угрозах убийством и избиениях. Экспертиза определила у нее побои легкой степени.

    Источник: Российское агентство правовой и судебной информации

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    30.01.2019 18:23
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 31 января 2019, 09:41

      Закон суров,но это закон.Судились бы в США,так давно бы всё порешали,ибо судья бы им сразу сказал :Выйдите и договоритесь,иначе ко мне вам лучше не заходить.А тут околофутбольный цирк,на радость журналЫстам устроили.

      0
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 31 января 2019, 04:40

      Су.ч.ка )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      Freyd 30 января 2019, 21:32

      Ну это точно футбольные новости

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1275

      Sky Spartak 30 января 2019, 21:31

      Вот бабы.. он зарабатывал.. она тратила.. теперь ещё хочет квартиы машины и денег с алиментами......ука такая.. Хоть и Глушака перестал уважать,но с такой жабой встретится не желаю никому...

      5
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      Рейтинг: -546

      massaboss 30 января 2019, 20:05

      Цирк уродцев

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 19:24

      Скорей всего это на долго.

      0
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 30 января 2019, 19:10

      Она дома сидела всю жизнь сидела да по салонам красоты шастала, наверняка с детьми нянька сидела, а он жопу рвал на футбольном поле с утра на тренировках - и вот на тебе миллионы и квартиры 50 на на 50!

      4
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 30 января 2019, 18:53

      Жареным, видать, для Дашки запахло, раз не против поделить имущество 50 на 50.
      Обычно в таких случаях (я имею в виду оставлении двух малолетних детей проживать с матерью) жене-то поболе 50% суды присуждают.
      А здесь что-то у Дашки в мыслях нечисто.

      3
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > derrik2000 30 января 2019, 19:33

      50/50 имущество, плюс алименты с другого

      0
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      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > EsKamilio 30 января 2019, 20:27

      Алименты - штука не постоянная, а Дашка - баба не промах.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > derrik2000 31 января 2019, 09:38

      Каждый выбирает для себя :
      Спорта вид,футбольный клуб и бабу-
      если ты на это дело слабый...
      Каждый выбирает для себя.

      0
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      ...
      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > Агасфер 31 января 2019, 10:19

      Когда мозгов нет, а бабло есть, выбираешь то, что блестит.
      А, как известно, не всё золото, что ... )))

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