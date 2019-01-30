Суд предложил Глушакову и его жене мировое соглашение по делу о разделе имущества

Закон суров,но это закон.Судились бы в США,так давно бы всё порешали,ибо судья бы им сразу сказал :Выйдите и договоритесь,иначе ко мне вам лучше не заходить.А тут околофутбольный цирк,на радость журналЫстам устроили.
Никулинский суд Москвы предложил капитану «Спартака» Денису Глушакову и его жене Дарье решить вопрос с разделом имущества мирным путем. Об этом сообщает Российское агентство правовой и судебной информации.
«Сегодня суд в отличие от прошлого заседания принял наши уточненные исковые требования. В конце заседания, перед тем как отложить рассмотрение дела, суд предложил сторонам заключить мировое соглашение», – сказала представительница жены футболиста Алиса Образцова.
«Мы готовы к мировому соглашению, но только на условиях того, что имущество будет поделено 50 на 50», – заявила Дарья Глушакова.
«Имущественные требования по исковому заявлению Глушаковой о разделе совместно нажитого имущества окончательно ещe не определены, поскольку экспертная оценка пока не была проведена.
Можно только сказать, что речь идeт о нескольких квартирах, денежных средствах семьи и автомобилях. Полного списка имущества, которое подлежит разделу нет, на данный момент его не сможет представить ни одна из сторон», – отметил адвокат Глушаковой Сергей Жорин.
- Бракоразводный процесс пары длится с осени. У Глушаковых двое дочерей.
- Ранее Дарья Глушакова обвинила мужа в угрозах убийством и избиениях. Экспертиза определила у нее побои легкой степени.