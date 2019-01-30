Оздоев: «Трансфер в «ПСЖ» — шаг вперед для Паредеса. Для «Зенита» — серьезная потеря»

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал последние трансферы клуба.

– «Зенит» покинул аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Его уход станет для вас дополнительным шансом больше выходить в основном составе?

– Паредес – отличный игрок, не зря он перешел в такой клуб, как «ПСЖ». Для него этот трансфер – большой шаг вперед, а для нашей команды – серьезная потеря. В то же время для любого игрока центра полузащиты уход Леандро – дополнительная мотивация, чтобы еще больше работать и доказывать свою состоятельность.

– При этом в «Зенит» перешел украинский защитник Ярослав Ракицкий.

– С Ракицким я уже знаком, мы познакомились на отдыхе в Турции. У нас очень много общих друзей еще с тех времен, когда я играл в киевском «Динамо». Ярослав – хороший парень. Мы с ним быстро нашли общий язык и играли в отпуске в волейбол.

– Он усилит «Зенит»?

– Конечно. Ракицкий – очень сильный футболист. Он долгое время играл за «Шахтер», который регулярно выступает в Лиге чемпионов. Из донецкого клуба вышел уже не один сильный игрок. Многие теперь играют в лучших клубах мира. Переход Ярослава – это, безусловно, плюс для «Зенита».