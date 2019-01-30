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    Оздоев: «Трансфер в «ПСЖ» — шаг вперед для Паредеса. Для «Зенита» — серьезная потеря»

    Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал последние трансферы клуба.

    – «Зенит» покинул аргентинский полузащитник Леандро Паредес. Его уход станет для вас дополнительным шансом больше выходить в основном составе?

    – Паредес – отличный игрок, не зря он перешел в такой клуб, как «ПСЖ». Для него этот трансфер – большой шаг вперед, а для нашей команды – серьезная потеря. В то же время для любого игрока центра полузащиты уход Леандро – дополнительная мотивация, чтобы еще больше работать и доказывать свою состоятельность.

    – При этом в «Зенит» перешел украинский защитник Ярослав Ракицкий.

    – С Ракицким я уже знаком, мы познакомились на отдыхе в Турции. У нас очень много общих друзей еще с тех времен, когда я играл в киевском «Динамо». Ярослав – хороший парень. Мы с ним быстро нашли общий язык и играли в отпуске в волейбол.

    – Он усилит «Зенит»?

    – Конечно. Ракицкий – очень сильный футболист. Он долгое время играл за «Шахтер», который регулярно выступает в Лиге чемпионов. Из донецкого клуба вышел уже не один сильный игрок. Многие теперь играют в лучших клубах мира. Переход Ярослава – это, безусловно, плюс для «Зенита».

    • Трансфер Паредеса оценивается в 40 миллионов евро.
    • Ракицкого − в 10.

    Источник: «Известия»

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    30.01.2019 01:09
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 30 января 2019, 15:30

      Оздоева тоже в ПСЖ, с доплатой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 12:45

      Ракицкий ,ценный игрок. У него богатый опыт выступления в евро кубках.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4880

      алдан2014 30 января 2019, 10:05

      А что из себя представляет футболист Оздоев?Что то его много стало

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 09:21

      Самого можно в Турцию продать, если его кто купит.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 30 января 2019, 08:05

      Вот и работай, радоваться должен.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2951

      Бухбух 30 января 2019, 02:21

      Оздоев в комментаторы подался.

      1
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