Кононов: «Насколько «Спартак» сильнее конкурентов, посмотрим в чемпионате»

В целом подход Кононова мне нравится. Игру ставит интересную, молодежь подтягивает. розовых очков тоже вроде нет.
Ждем теперь начало чемпионата.
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог выступлению команды на победном Кубке «Матч Премьер».
«Эмоции? Это однозначно тренировочный турнир, мы готовимся к чемпионату. Два сбора прошли, ещe два впереди. Мы настраивались на каждую игру. Успех в том, что ребята понимали: надо побеждать во всех матчах. При нагрузках, которые они получили, считаю, они очень хорошо проделали свою работу как на тренировках, так и в матчах.
«Спартак» настолько сильнее конкурентов? Посмотрим в чемпионате. Я ничего пока не могу говорить. Да вы и сами это чувствуете. Всe будет решаться в официальных матчах, а не в товарищеских. И мы, и соперники выходили не в оптимальных составах. У нас не было ряда футболистов, восстанавливающихся после травм. Так что это просто товарищеский турнир.
Мы отлично подготовились на этом сборе. Это самое главное. И, тьфу-тьфу-тьфу, без серьeзных травм. Ребята восстанавливаются, Фернандо скоро будет в общей группе, Боккетти на следующем сборе — тоже. Также мы ещe ближе познакомились друг с другом», — сказал специалист.
- «Спартак» — пятый в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.
- Чемпионат России возобновится 3 марта.