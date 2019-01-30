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    Кононов: «Насколько «Спартак» сильнее конкурентов, посмотрим в чемпионате»

    Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог выступлению команды на победном Кубке «Матч Премьер».

    «Эмоции? Это однозначно тренировочный турнир, мы готовимся к чемпионату. Два сбора прошли, ещe два впереди. Мы настраивались на каждую игру. Успех в том, что ребята понимали: надо побеждать во всех матчах. При нагрузках, которые они получили, считаю, они очень хорошо проделали свою работу как на тренировках, так и в матчах.

    «Спартак» настолько сильнее конкурентов? Посмотрим в чемпионате. Я ничего пока не могу говорить. Да вы и сами это чувствуете. Всe будет решаться в официальных матчах, а не в товарищеских. И мы, и соперники выходили не в оптимальных составах. У нас не было ряда футболистов, восстанавливающихся после травм. Так что это просто товарищеский турнир.

    Мы отлично подготовились на этом сборе. Это самое главное. И, тьфу-тьфу-тьфу, без серьeзных травм. Ребята восстанавливаются, Фернандо скоро будет в общей группе, Боккетти на следующем сборе — тоже. Также мы ещe ближе познакомились друг с другом», — сказал специалист.

    • «Спартак» — пятый в турнирной таблице РПЛ после 17 туров.
    • Чемпионат России возобновится 3 марта.

    Источник: «Чемпионат»

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    30.01.2019 00:03
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +451

      frizom 30 января 2019, 23:43

      В целом подход Кононова мне нравится. Игру ставит интересную, молодежь подтягивает. розовых очков тоже вроде нет.
      Ждем теперь начало чемпионата.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 30 января 2019, 19:00

      Что то ...тревожно не получилось бы ...что на пик выдут раньше времени...а в оф матчах кондиции на спад пойдут...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 30 января 2019, 15:31

      Набрали форму раньше срока, в марте развалятся. И все из-за кулька соли...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > prezent2017 30 января 2019, 16:56

      в феврале кубок

      0
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      ...
      Рейтинг: +20839

      derrik2000 > prezent2017 30 января 2019, 18:55

      "Набрали форму раньше срока"...

      Не угадал.
      Просто спартачи помастеровитее всех на кубке были!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 12:31

      Подготовились к турниру отлично. Поводом для беспокойствия послужила лишь первая игра.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 30 января 2019, 11:10

      а мне турнир понравился, еще и результат отличный - Кубок 18-килограммовый получили)) как говорят, с почином! теперь на очереди - Кубок и чемпионат... ждем-с

      5
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    • ...
      Рейтинг: +4880

      алдан2014 30 января 2019, 10:09

      Успехов тренер!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +799

      амани 30 января 2019, 09:35

      "Плохо мы еще воспитываем нашу молодежь, удивительно не серьезное отношение к игре, но ничего, через время они проголодаются , начнут тосковать, а через месяц еще сильнее станут играть, будем ждать, будем ждать!"

      2
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 30 января 2019, 08:41

      Посмотрим как у Олега Кононова слова не расходятся с делом.
      Пока всё тип топ.

      4
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 30 января 2019, 07:34

      точно так

      3
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 30 января 2019, 02:27

      Насколько Спартак сильнее конкурентов Кононов показал в двух матчах ЛЕ.

      -2
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