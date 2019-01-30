Кононов: «Насколько «Спартак» сильнее конкурентов, посмотрим в чемпионате»

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов подвел итог выступлению команды на победном Кубке «Матч Премьер».

«Эмоции? Это однозначно тренировочный турнир, мы готовимся к чемпионату. Два сбора прошли, ещe два впереди. Мы настраивались на каждую игру. Успех в том, что ребята понимали: надо побеждать во всех матчах. При нагрузках, которые они получили, считаю, они очень хорошо проделали свою работу как на тренировках, так и в матчах.



«Спартак» настолько сильнее конкурентов? Посмотрим в чемпионате. Я ничего пока не могу говорить. Да вы и сами это чувствуете. Всe будет решаться в официальных матчах, а не в товарищеских. И мы, и соперники выходили не в оптимальных составах. У нас не было ряда футболистов, восстанавливающихся после травм. Так что это просто товарищеский турнир.



Мы отлично подготовились на этом сборе. Это самое главное. И, тьфу-тьфу-тьфу, без серьeзных травм. Ребята восстанавливаются, Фернандо скоро будет в общей группе, Боккетти на следующем сборе — тоже. Также мы ещe ближе познакомились друг с другом», — сказал специалист.