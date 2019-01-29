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    Гулиев: «Спартаку» было принципиально выиграть Кубок «Матч Премьер». Очень рады»

    Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев подвел итоги победе над «Локомотивом» (4:0) в последнем матче Кубка «Матч Премьер». Команда Олега Кононова выиграла турнир.

    – Не зря говорят: «Где Гулиев – там победа»?

    – Ну пока, если так будет, буду только рад. Да и все, я думаю.

    – «Спартак» добавил во втором тайме и не оставил «Локомотиву» шансов...

    – И в первом хорошо играли: и результат, и организация игры. Во втором вышли свежие. Самое главное было не расслабиться. Вели в счете, но за тайм могло все поменяться.

    Поэтому вышли с таким настроем: во-первых, удержать, а во-вторых – хорошо бы еще и добавить. В принципе, все получилось.

    – В чем различия футбола Карпина и футбола Кононова?

    – Совсем разные схемы, клубы... Тяжело говорить, честно говоря. Здесь больше на контроль играем, как и видно. Там играли схемой в пять защитников, соответственно, было больше оборонительного футбола.

    – Вам самому как комфортнее?

    – Да и там хорошо, и здесь хорошо. Не могу сказать, что где-то плохо, где-то хорошо было.

    – Расскажите, какие ощущения в новом коллективе.

    – Ну для меня это не новый коллектив. Я уходил, но не особо так сильно изменился, несколько человек всего лишь [новых]. Достаточно легко было. И так всех знал практически. Пара человек – ничего страшного. Как будто не уезжал, не было такого, что новый коллектив.

    – Были перед игрой разговоры, что нужно выиграть этот кубок?

    – И до турнира было, что принципиально выиграть, потому что хорошие команды. Есть что показать каждому, по отдельности, общекомандно. Все получилось, очень рады.

    «Спартак» на товарищеском турнире Кубок «Матч Премьер»:

    • «Спартак» — «Локомотив» — 5:2 (16 января)
    • «Спартак» — «Ростов» — 2:1 (21 января)
    • «Зенит» — «Спартак» — 0:3 (25 января)
    • «Спартак» — «Локомотив» — 4:0 (29 января)

    Источник: Sports.ru

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    29.01.2019 22:26
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 30 января 2019, 23:47

      Аяз показывает себя отлично, видимо командировка в Ростов пошла на пользу.
      Главное без травм.
      А турниры всегда приятно выигрывать даже такие))

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 12:14

      Хотя по статусу турнир не высокий ,но конечно приятно.

      2
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 30 января 2019, 11:26

      читая интервью с Гулиевым понял, что Бомбардир вчера тоже отметил победу Спартака))) особенно переборщили с Локо, аж 2 поражения им записали, а первые паровозы были из Ташкента, однако...

      2
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      Рейтинг: +799

      амани 30 января 2019, 09:52

      читая статью диву даешься......лигу чемпионов выиграли!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +799

      амани > 16 февраля 2019, 04:41

      а ты закончил или кончил?

      0
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      Рейтинг: +799

      амани > 22 февраля 2019, 21:12

      видать умник......поучай своих поучат!

      0
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      Рейтинг: +799

      амани > 25 февраля 2019, 12:04

      умник не значит умный......быть добру

      0
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      Рейтинг: +14956

      vka1970 30 января 2019, 08:36

      Пока хорошо идём.
      Что будет дальше, жизнь покажет.

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 30 января 2019, 07:34

      мелочь, а приятно

      3
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      Рейтинг: +643

      Symbol 29 января 2019, 23:32

      «Спартак» на товарищеском турнире Кубок «Матч Премьер»:

      «Спартак» — «Локомотив» — 5:2 (16 января)
      «Спартак» — «Ростов» — 2:1 (21 января)
      «Зенит» — «Спартак» — 0:3 (25 января)
      «Спартак» — «Локомотив» — 4:0 (29 января)
      А 16 января тоже кубок Матч Премьер был? Надеюсь это просто банальная тупость, ой, "ошибка", а хотя нет, тупость аффтаров бомбардира, а не попытка хайпануть на очевидно невписывающемся событии.

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