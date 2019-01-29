Гулиев: «Спартаку» было принципиально выиграть Кубок «Матч Премьер». Очень рады»

Аяз показывает себя отлично, видимо командировка в Ростов пошла на пользу.
Главное без травм.
А турниры всегда приятно выигрывать даже такие))
Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев подвел итоги победе над «Локомотивом» (4:0) в последнем матче Кубка «Матч Премьер». Команда Олега Кононова выиграла турнир.
– Не зря говорят: «Где Гулиев – там победа»?
– Ну пока, если так будет, буду только рад. Да и все, я думаю.
– «Спартак» добавил во втором тайме и не оставил «Локомотиву» шансов...
– И в первом хорошо играли: и результат, и организация игры. Во втором вышли свежие. Самое главное было не расслабиться. Вели в счете, но за тайм могло все поменяться.
Поэтому вышли с таким настроем: во-первых, удержать, а во-вторых – хорошо бы еще и добавить. В принципе, все получилось.
– В чем различия футбола Карпина и футбола Кононова?
– Совсем разные схемы, клубы... Тяжело говорить, честно говоря. Здесь больше на контроль играем, как и видно. Там играли схемой в пять защитников, соответственно, было больше оборонительного футбола.
– Вам самому как комфортнее?
– Да и там хорошо, и здесь хорошо. Не могу сказать, что где-то плохо, где-то хорошо было.
– Расскажите, какие ощущения в новом коллективе.
– Ну для меня это не новый коллектив. Я уходил, но не особо так сильно изменился, несколько человек всего лишь [новых]. Достаточно легко было. И так всех знал практически. Пара человек – ничего страшного. Как будто не уезжал, не было такого, что новый коллектив.
– Были перед игрой разговоры, что нужно выиграть этот кубок?
– И до турнира было, что принципиально выиграть, потому что хорошие команды. Есть что показать каждому, по отдельности, общекомандно. Все получилось, очень рады.
«Спартак» на товарищеском турнире Кубок «Матч Премьер»:
- «Спартак» — «Локомотив» — 5:2 (16 января)
- «Спартак» — «Ростов» — 2:1 (21 января)
- «Зенит» — «Спартак» — 0:3 (25 января)
- «Спартак» — «Локомотив» — 4:0 (29 января)