Гулиев: «Спартаку» было принципиально выиграть Кубок «Матч Премьер». Очень рады»

Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев подвел итоги победе над «Локомотивом» (4:0) в последнем матче Кубка «Матч Премьер». Команда Олега Кононова выиграла турнир.

– Не зря говорят: «Где Гулиев – там победа»?

– Ну пока, если так будет, буду только рад. Да и все, я думаю.

– «Спартак» добавил во втором тайме и не оставил «Локомотиву» шансов...

– И в первом хорошо играли: и результат, и организация игры. Во втором вышли свежие. Самое главное было не расслабиться. Вели в счете, но за тайм могло все поменяться.

Поэтому вышли с таким настроем: во-первых, удержать, а во-вторых – хорошо бы еще и добавить. В принципе, все получилось.

– В чем различия футбола Карпина и футбола Кононова?

– Совсем разные схемы, клубы... Тяжело говорить, честно говоря. Здесь больше на контроль играем, как и видно. Там играли схемой в пять защитников, соответственно, было больше оборонительного футбола.

– Вам самому как комфортнее?

– Да и там хорошо, и здесь хорошо. Не могу сказать, что где-то плохо, где-то хорошо было.

– Расскажите, какие ощущения в новом коллективе.

– Ну для меня это не новый коллектив. Я уходил, но не особо так сильно изменился, несколько человек всего лишь [новых]. Достаточно легко было. И так всех знал практически. Пара человек – ничего страшного. Как будто не уезжал, не было такого, что новый коллектив.

– Были перед игрой разговоры, что нужно выиграть этот кубок?

– И до турнира было, что принципиально выиграть, потому что хорошие команды. Есть что показать каждому, по отдельности, общекомандно. Все получилось, очень рады.

«Спартак» на товарищеском турнире Кубок «Матч Премьер»: