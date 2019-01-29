Ребров – о травме, поддержке команды, Кубке «Матч Премьер»

Голкипер «Спартака» Артем Ребров дал интервью сайту «Спорт-Экспресс», в котором рассказал, как проходит его восстановление после травмы плеча, поделился мнением о Кубке «Матч Премьер» и назвал претендентов на чемпионство в РПЛ.

«Бомбардир» выделил главное:

О травме плеча

– Как на сегодня оцениваете свое состояние?

– Жить можно (смеется). А если серьезно, то ортез (так называется повязка, которую мне наложили после операции) доставляет массу неудобств. Особенно ночью. Но ничего, приходится терпеть. По рекомендации врачей снимаю ее утром и вечером, чтобы усиливать кровоснабжение. А перед сном опять надеваю.

– Сложный процесс?

– Я сказал бы, непростой. Но уже приноровился. А так, после операции первое время это делала жена.

– Где вас оперировали?

– В Италии. Поехал туда прямо после сбора в Дубае. Меня уже ждали. Сначала сдал все необходимые анализы и только потом получил добро хирурга. Сама операция проходила под местным наркозом и длилась около трех часов. А через два дня мы с женой уже улетели домой.

– Все случившееся – следствие травмы, которую вы получили в результате столкновения с форвардом «Локомотива» Фарфаном?

– Нет. Это история пятилетней давности, когда главным тренером у нас был Эмери. Сейчас уж и не припомню, с кем мы тогда встречались, но на следующий день после матча из-за сильной боли не мог поднять руку. Во время общения с врачами мне предложили обойтись без хирургического вмешательства и пройти курс консервативного лечения. После чего я смог работать в полную силу. А перед первым матчем Кононова, который мы проводили в Самаре, я на тренировке бросился за мячом, рука пошла в землю, а плечо как будто ушло во внутрь.

– Что же было дальше?

– Оставшиеся три игры пришлось проводить на уколах. Что касается столкновения с Фарфаном, то там мне просто досталось по голове, а плечо Бог миловал – пронесло. Потом слетал в Италию, где сделал МРТ. После чего услышал: «Надо резать!».

– Почему же сделали операцию только сейчас?

– Возвратившись из Италии, поговорил с Олегом Георгиевичем, тренером вратарей Даниэлом Тудором, доктором Михаилом Вартапетовым и сказал, что попробую за время отпуска еще раз пройти курс консервативной терапии. И получил добро. Тем более что перед Новым годом сустав особо не беспокоил. Но после того, как мы с женой съездили в Японию, я все-таки отказался от отдыха в Таиланде и по три-четыре часа в день занимался в клинике по специальной программе.

– Когда же вы поняли, что операции не избежать?

– Практически сразу же по приезде на первый сбор в Дубай. После нескольких тренировок стало ясно, что работать в воротах в полную силу не могу, хотя вроде бы чувствовал себя нормально.

О поддержке со стороны команды

– В инстаграме вы написали: «Скоро буду!» Этим заявлением вы хотели себя подбодрить или таково мнение медиков?

– К сожалению, врачи говорят, что обычно с подобными травмами восстановление проходит три-четыре месяца. Просто мне хотелось показать, что, как некоторые предрекают, я не думаю заканчивать. И самое главное, что в это меня поддерживают Кононов, наш вице-президент Наиль Измайлов, врач Вартапетов, тренер вратарей Тудор, с которыми я общался по телефону. Так что к летним сборам постараюсь быть в полной боевой готовности. Кстати, на днях Вартапетов сообщил мне приятную новость.

– Интересно, какую же?

– Олег Георгиевич хочет видеть меня на третьем сборе в Турции. А после него я поеду в Италию снимать повязку и начну нагружать плечо. Так, что будем и дальше вместе служить «Спартаку».

– Вся команда на матч с «Ростовом» вышла в майках с надписью «Артем, выздоравливай!» Это стало сюрпризом, и кому принадлежит подобная идея?

– Традиция поддерживать своих в трудную минуту появилась с приходом Кононова. Так было с Ещенко, Глушаковым, Жиго, Зобниным. Так что сюрпризом это не оказалось. Но подобные акции, конечно же, приятны. Что касается автора идеи, то это, скорее всего, коллективное творчество.

О Кубке «Матч Премьер»

– Как вам турнир в Катаре?

– Боевой, веселый. С необычными репортажами, которые дают возможность болельщику заглянуть в тренировочную кухню команд, почувствовать, что такое работа в межсезонье.

– Согласны с теми, кто считает, что в действиях «Спартака» уже просматриваются черты той игры, которую хочет поставить Олег Кононов?

– Согласен. Еще радует, что молодежь, которой сейчас немало в команде, понимает, чего от нее хочет тренер, и чувствует себя на поле вполне уверенно. Главное, что Рассказов, Глушенков, Миронов, Гулиев, Мелкадзе, Маслов, Умяров, Максименко, Игнатьева – ребята со спартаковским характером. Значит, заиграют.

– «Зенит» не удивил?

– Если вы про поражения, то вряд ли в такое время их следует воспринимать, как трагедию. Да и начала подготовку команда Семака позднее всех. Быть может, он не стремится форсировать форму, и сейчас самое главное для питерцев подойти в боевом состоянии к февральскому матчу Лиги Европы с «Фенербахче».

О претендентах на чемпионство

– Вы по-прежнему считаете «Зенит» главным претендентом на чемпионское золото?

– Так же, как и еще одного участника турнира в Дохе – «Локомотив». Ну и, конечно, держим в уме «Краснодар» и ЦСКА.