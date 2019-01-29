Паредес: «Я получил возможность носить одну из самых престижных футболок в мире»

Полузащитник Леандро Паредес выразил радость от перехода из «Зенита» в «ПСЖ».

Сегодня аргентинец заключил с парижанами контракт на 4,5 года. По информации СМИ, сумма сделки составила в районе 45 миллионов евро.

«Очень горжусь тем, что присоединился к «ПСЖ». После опыта выступлений в Италии и России сегодня я получил фантастическую возможность не только открыть новый футбол, но и, прежде всего, носить одну из самых престижных футболок в мире. Спасибо президенту и тренеру за доверие, которое они проявили ко мне, осуществив этот переход.

Мы все знакомы с удивительным спортивным масштабом «ПСЖ», его игроками и его сотрудниками. Я разделяю с ними самые высокие амбиции, и сделаю все, чтобы дать моему клубу то, чего он ожидает от меня как от полузащитника. Я не могу дождаться, чтобы почувствовать страстную атмосферу «Парк де Пренс», где футбол любят с таким же энтузиазмом, как и в Аргентине», – сказал Паредес.

Переход Паредеса – лучшее решение для «ПСЖ»