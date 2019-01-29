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    Паредес: «Я получил возможность носить одну из самых престижных футболок в мире»

    Полузащитник Леандро Паредес выразил радость от перехода из «Зенита» в «ПСЖ».

    Сегодня аргентинец заключил с парижанами контракт на 4,5 года. По информации СМИ, сумма сделки составила в районе 45 миллионов евро.

    «Очень горжусь тем, что присоединился к «ПСЖ». После опыта выступлений в Италии и России сегодня я получил фантастическую возможность не только открыть новый футбол, но и, прежде всего, носить одну из самых престижных футболок в мире. Спасибо президенту и тренеру за доверие, которое они проявили ко мне, осуществив этот переход.

    Мы все знакомы с удивительным спортивным масштабом «ПСЖ», его игроками и его сотрудниками. Я разделяю с ними самые высокие амбиции, и сделаю все, чтобы дать моему клубу то, чего он ожидает от меня как от полузащитника. Я не могу дождаться, чтобы почувствовать страстную атмосферу «Парк де Пренс», где футбол любят с таким же энтузиазмом, как и в Аргентине», – сказал Паредес.

    Переход Паредеса – лучшее решение для «ПСЖ»

    Источник: Официальный сайт «ПСЖ»

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    29.01.2019 12:46
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 16:48

      Ну и носи теперь на здоровье.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +163

      Nimnul 29 января 2019, 16:47

      А с какого перепуга ничего не выигрывший ,кроме ,ЧФ клуб стал одним из самых престижных?

      1
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    • ...
      Рейтинг: -16

      pavelekalov 29 января 2019, 15:41

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      -1
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      Рейтинг: +546

      Всем привет, я тут время 29 января 2019, 15:34

      Это он про футболку и треники как носил Армен в "реальных пацанах"?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 29 января 2019, 13:35

      Прямо точно сказал. НОСИТЬ

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      99-й 29 января 2019, 13:34

      ну всетаки для ПСЖ это будет получше опорник чем трансфер Диара

      2
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      Рейтинг: +2572

      АЛЕКС 58 29 января 2019, 13:29

      Не долго тебе носить её! Скоро в аренду спихнут!

      0
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      Рейтинг: +720

      Den Bull > АЛЕКС 58 29 января 2019, 22:04

      Очень сомневаюсь!

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 29 января 2019, 13:24

      Паредес: "Разделяю амбиции "ПСЖ"???
      А вспомните, как совсем недавно, Паредес разделял "АМБИЦИИ" Зенита Манчини, а затем и Семака.
      Они, его амбиции, в Зените резко испарились и растворились в чехарде состава Манчини и безволия при Семаке.
      После прихода Семака "АМБИЦИИ" Паредеса в Зените пребывали в глубочайшем кризисе.
      И вот теперь Паредес вознамерился провернуть АФЁРУ с амбициями в ПСЖ аж на все 47 лимонов в евро!
      Не хило, неправда ли?
      Все свои "силы" Паредес в Зените провалял на поле и там бездарно ЗАКОПАЛ.
      Зениту Паредес уже отдал "все свои силы" без остатка, а на ПСЖ не осталось ни капли.
      Может быть Паредес в ПСЖ нагуляет футбольный жирок и выложится на поле по полной, согласно платёжной ведомости.
      Зенит только выиграл от ухода Паредеса.
      А деньги за трансфер пригодятся Зениту для покупки стоящего игрока уровня выше Паредеса.
      Мы желаем Паредесу хотя бы в ПСЖ не валять дурака, а играть и радовать болельщиков команды и специалистов.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 января 2019, 13:19

      Ну, носить футболку ПСЖ может любой школьник дома, а вот играть в основе команды это абсолютно другая история))

      4
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 29 января 2019, 13:05

      ...*******,он и в Аргентине *******.

      2
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