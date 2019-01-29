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    Суд по иску Неймара и «Барселоны» отложен на конец марта

    Суд между игроком «ПСЖ» Неймаром и «Барселоной» перенесен на 21 марта.

    Стороны ведут давний спор по вопросу бонусов, которые обещали бразильцу за продление контракта с каталонцами с 1 июля 2016 года. Тогда «Барселона» обязалась выплатить игроку 40 миллионов евро подъемных двумя траншами.

    Первая часть в 14 миллионов евро была переведена игроку. Но 26 млн евро так и не поступили на счет бразильца. Клуб отказался от выплаты этой части после того, как нападающий добился своего перехода в «ПСЖ».

    Теперь Неймар пытается добиться выплаты ему данной суммы. «Барселона» в свою очередь требует от игрока компенсации в 75 млн евро за нарушение условий контракта.

    • Transfermarkt оценивает стоимость Неймара в 180 миллионов евро.
    • В «ПСЖ» 26-летний бразилец зарабатывает около 30 миллионов евро в год.
    • Неймар выступал за «Барселону» с 2013 по 2017 год.

    Источник: Daily Mail

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    29.01.2019 11:51
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