Суд по иску Неймара и «Барселоны» отложен на конец марта

Суд между игроком «ПСЖ» Неймаром и «Барселоной» перенесен на 21 марта.

Стороны ведут давний спор по вопросу бонусов, которые обещали бразильцу за продление контракта с каталонцами с 1 июля 2016 года. Тогда «Барселона» обязалась выплатить игроку 40 миллионов евро подъемных двумя траншами.

Первая часть в 14 миллионов евро была переведена игроку. Но 26 млн евро так и не поступили на счет бразильца. Клуб отказался от выплаты этой части после того, как нападающий добился своего перехода в «ПСЖ».

Теперь Неймар пытается добиться выплаты ему данной суммы. «Барселона» в свою очередь требует от игрока компенсации в 75 млн евро за нарушение условий контракта.