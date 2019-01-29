«МЮ» предложил Мате и Янгу новые контракты

«Манчестер Юнайтед» предложил полузащитникам Хуану Мате и Эшли Янгу новые контракты. Клуб рассчитывает на продление сотрудничества.

По данным источника, 33-летнему Янгу предложили продлить договор на один год, сам футболист рассчитывает на более долгосрочное соглашение.

У Маты есть варианты из Испании и конкретное предложение от лондонского «Арсенала». Пока полузащитник не дал конкретного ответа боссам «МЮ».