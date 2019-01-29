«МЮ» предложил Мате и Янгу новые контракты

Юве должен Парме отгрузить сегодня 2-3 мяча без проблем, если не будут тачку возить.
«Манчестер Юнайтед» предложил полузащитникам Хуану Мате и Эшли Янгу новые контракты. Клуб рассчитывает на продление сотрудничества.
По данным источника, 33-летнему Янгу предложили продлить договор на один год, сам футболист рассчитывает на более долгосрочное соглашение.
У Маты есть варианты из Испании и конкретное предложение от лондонского «Арсенала». Пока полузащитник не дал конкретного ответа боссам «МЮ».
- Янг выступает за «МЮ» с 2011 года. Мата – с 2014-го.
- В нынешнем сезоне в чемпионате Англии Эшли провел 17 матчей, в которых забил один мяч.
- Испанец в 15 матчах отличился дважды.