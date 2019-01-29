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    «МЮ» предложил Мате и Янгу новые контракты

    «Манчестер Юнайтед» предложил полузащитникам Хуану Мате и Эшли Янгу новые контракты. Клуб рассчитывает на продление сотрудничества.

    По данным источника, 33-летнему Янгу предложили продлить договор на один год, сам футболист рассчитывает на более долгосрочное соглашение.

    У Маты есть варианты из Испании и конкретное предложение от лондонского «Арсенала». Пока полузащитник не дал конкретного ответа боссам «МЮ».

    • Янг выступает за «МЮ» с 2011 года. Мата – с 2014-го.
    • В нынешнем сезоне в чемпионате Англии Эшли провел 17 матчей, в которых забил один мяч.
    • Испанец в 15 матчах отличился дважды.

    Источник: Daily Mail

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    29.01.2019 10:07
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    Комментарии83
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 22:38

      Юве должен Парме отгрузить сегодня 2-3 мяча без проблем, если не будут тачку возить.

      2
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      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Рубик Докоян 3 февраля 2019, 09:33

      Отгрузил, но в ответ и себе получил ровно столько же ))!

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 3 февраля 2019, 11:50

      Без ветеранов, столпов обороны защитные порядки "Юве" очень слабы как и у большинства топ-клубов. Надо в летнее ТО существенно укрепляться качественными защитниками.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 22:34

      Ну вот, ещё один неожиданный результат. Суарес сегодня был мальчиш-плохиш по игре, чего его Вальверде не заменил ?

      3
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    • ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro 2 февраля 2019, 21:59

      Не успел Анатолию и Алессандро вовремя пожелать снов...
      В нижайшем реверансе, желаю крепкого сна и красивых картинок!
      Что бы не просыпаться в холодном поту!..:))
      Олег, тебе приятного просмотра и мягкой подушки на ночь!..
      Послезавтра увидимся!..
      Андрику и Шиннику - привет!..
      Всем всего хорошего, непросроченных продуктов и удачи в прогнозах!!!!!

      Барсики сравняли и это уже хорошо!!!!!!!!!!!

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > insider_retro 2 февраля 2019, 22:07

      Отдыхай, Андрей. Спокойной ночи и дежурства на работе.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR 2 февраля 2019, 21:59

      Гном творит чудеса !)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 2 февраля 2019, 22:06

      Зато Суарес не знает, что делать с мячом. Тупо тащит мяч и прёт на 2-3-их игроков и теряет мяч. Вместо того, чтобы отыграться с партнёром, подождав его или сыграв немного назад и открыться в свободную зону.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 2 февраля 2019, 21:45

      Ладно товарищи прогнозисты, всем до завтра, я спать.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 2 февраля 2019, 21:47

      Пока, Серёга, спокойной ночи. Я ещё Юве- Парма посмотрю и французские результаты нашего батла.

      4
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      ...
      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 2 февраля 2019, 21:47

      До послезавтра, Серж!..
      Приятных сновидений!.. Успехов!!

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 21:14

      Весело ребятки играют. Голов похоже насмотримся сегодня не мало.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 2 февраля 2019, 21:31

      Не пруха, если пойдёт, то полосой, блин, вот сегодня Байер обул Баварию. Пока Валенсия обыгрывает Барсу, но по игре Барса должна их дожать, если в контратаке опять не запустят. Сегодня в нашем батле сколько неожиданных результатов и баранок у нас ?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Сварожич 2 февраля 2019, 21:36

      Игра в которой есть фавориты, равные соперники и аутсайдеры. Где можно с определённой долей вероятности прогнозировать, если не счёт, то исход матча. а мы и тут толпой пролетаем часто. )))

      4
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 20:33

      На Матч ТВ Барса-Валенсия начинают играть. Стоит посмотреть, я давно не видел Гарая.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 20:35

      Надо посмотреть Олег. На сегодня я закончу. До завтра!

      6
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 2 февраля 2019, 20:40

      До завтра, Саша, спокойной ночи.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 2 февраля 2019, 21:10

      Спокойной ночи Александр.

      4
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      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 21:16

      Стоит ,стоит ))
      Интересная игра , думаю развязка будет потрясающая !

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 2 февраля 2019, 21:25

      Да уже начудили и повеселили в первом тайме. У Барсы пока с завершением атаки не пруха. Во втором пара уже будет и забивать.

      4
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      ...
      Рейтинг: +12192

      ВетеR > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 21:29

      забьют,2 минимум ))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > ВетеR 2 февраля 2019, 21:33

      По игре да, но могут опять же, то штанги считать, то мимо. А так 2-3 гола по игре стоит ожидать во втором тайме.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 февраля 2019, 20:27

      Сегодня осталось 2 игры Лиги1 ,которые закончатся поздно. Остальные все сыграны.

      5
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      Рубик Докоян 2 февраля 2019, 20:03

      Макс много ставил 1:0 и 0:0. Сегодня с таким счётом закончились 3 игры из 6-и. Но он ставил 1:0 где сыграли 0:0 и 0:1.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 2 февраля 2019, 19:55

      Спасибо Олегу за инфу по батлам хоть заглянул одним глазком на результат..

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      Рубик Докоян > афоня72 2 февраля 2019, 20:00

      Ты с Толей лидируешь по 5 очков. у Сани 2, а у нас с Максом по 6-и матчам полный 0.)))

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      Рейтинг: +70529

      insider_retro > афоня72 2 февраля 2019, 20:04

      (с) заглянул одним глазком на результат...

      Серж, смотри - второй глаз не открывай, - а то ужаса или радости будет в два раза больше..:))

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 20:04

      Есть возможность взять еще 5

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 2 февраля 2019, 20:06

      Уже взял на Реале Сосъедад и лидируешь с 10 очками, а мы с Максом по 3 заработали.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 2 февраля 2019, 20:12

      Я про это и толковал..дотерпели.

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