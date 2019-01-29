Месси: «Сын заставляет отчитываться за поражения и неудачную игру»

Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что его шестилетний сын Тиаго постоянно с ним спорит на тему футбола.

«Он действительно сосредоточен на всем, что связано с футболом. У меня уже была некоторая критика с его стороны! «Барселона», Ла Лига, Лига чемпионов… Тиаго за всем следит. Ему нравится футбол, он задает вопросы, дает мне советы, когда все идет не так хорошо.

Всегда трудно справиться с проигрышами и плохими выступлениями, но Тиаго заставляет меня говорить о том, что произошло, и объяснять, почему мы не выиграли. Теперь мы говорим гораздо больше», — поделился Лео.