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    Месси: «Сын заставляет отчитываться за поражения и неудачную игру»

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал, что его шестилетний сын Тиаго постоянно с ним спорит на тему футбола.

    «Он действительно сосредоточен на всем, что связано с футболом. У меня уже была некоторая критика с его стороны! «Барселона», Ла Лига, Лига чемпионов… Тиаго за всем следит. Ему нравится футбол, он задает вопросы, дает мне советы, когда все идет не так хорошо.

    Всегда трудно справиться с проигрышами и плохими выступлениями, но Тиаго заставляет меня говорить о том, что произошло, и объяснять, почему мы не выиграли. Теперь мы говорим гораздо больше», — поделился Лео.

    • Тиаго родился второго ноября 2012 года от супруги Антонеллы Рокуццо.
    • Всего у Месси три сына: Тиаго – старший, Матео – средний и Чиро – младший.
    • В последнем матче «Барселоны» против «Жироны» (2:0) Месси забил 11-й гол в 9 последних матчах и 19-й в Ла Лиге в этом сезоне.

    Источник: World Soccer

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    29.01.2019 09:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark 29 января 2019, 18:29

      Надеюсь что достойная замена растёт! С нетерпением жду когда он выйдет в сине-гранатовой футболке

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      Рейтинг: +54

      fil 517 29 января 2019, 11:24

      Да, сыновья - хороший стимул для мужчины! Сужу по себе: в некоторых ситуациях задумываешься над тем, как отреагирует сын.

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