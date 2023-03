Игроки «ПСЖ» в честь дня рождения сделали подарок бывшему президенту Франции Саркози

Экс-президент Франции Николя Саркози получил от «ПСЖ» подарок на день рождения.

В понедельник, 28 января, Николя отметил 64-летие.

В честь дня рождения Саркози лидеры «ПСЖ» и другие футболисты клуба подписали для него клубную футболку с номером 64.

Экс-президент Франции был доволен этому подарку и поблагодарил игроков в твиттере.

On a la même passion et maintenant on a aussi le même maillot ! Merci @KMbappe @tsilva3 @MarcoVerratti1 @ECavaniOfficial et tous les autres pour ce cadeau @PSG_inside et pour tous les exceptionnels moments passés au Parc des Princes ! #64ans pic.twitter.com/tie5w75HO1