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    Адвокат Глушаковой: «Сражаемся, чтобы Денис не вывел оставшееся имущество»

    Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой, жены полузащитника «Спартака» Дениса Глушакова, прокомментировал ситуацию с разделом имущества супругов и взысканием алиментов.

    «Суд встал на нашу сторону и вынес соответствующее определение по алиментам в адрес Глушакова. Оно было передано в «Спартак».

    Алименты платит не сам Глушаков. «Спартак» добросовестно вычитает эти деньги из его зарплаты и переводит. В отличие от «Локомотива». «Локо» очень избирательно исполняет судебные решения, и Тарасов сам недавно признал, что долги по алиментам были по вине «Локомотива». Что касается Глушакова, тут все четко, хотя сам Денис сопротивлялся и говорит, что хватит и 20 тысяч рублей в месяц.

    Сейчас у нас сражение за то, чтобы Глушаков не вывел оставшееся имущество. В данной ситуации с домом и выводом денег со счета мы столкнулись с необъяснимой реакцией суда. Мы прямо указываем на то, что имущество может быть отчуждено – прикладываем объявления на сайте. Просим сделать соответствующие запросы, наложить арест, но суд реагирует не так, как указывает закон.

    При этом наши жалобы в рамках ГПК РФ поступают судье Самороковской, но она их не отправляет в Мосгорсуд, а отвечает сопроводительными письмами, что на обжалование отправлять не будет. С резонансными делами такое случается редко, поэтому для меня это немного удивительно.

    Но мы сдаваться не планируем и достигнем того, чтобы все было по закону. Есть вышестоящие инстанции. Мы обратились напрямую к председателю Мосгорсуда по этому вопросу. 30 января у нас как раз очередное заседание», – сказал Жорин.

    • С осени прошлого года у Глушакова тянется бракоразводный процесс с женой Дарьей.
    • Ранее стало известно об изменах футболиста и угрозах с его стороны в адрес супруги.
    • Глушаков продает общий с женой дом за 300 млн рублей. Он переписал его на свою мать.

    Источник: Sport24

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    29.01.2019 07:43
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 29 января 2019, 15:15

      Хорошо если дело решится по закону.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 29 января 2019, 13:23

      жо жо жо жопин какая лёгкая запоминающая фамилия

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 29 января 2019, 09:09

      Вроде Денис платит ей 5 лямов в месяц. И этого бабе мало?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +214

      Sanirin79 29 января 2019, 08:53

      Нахера эта новость на спортивном сайте? Это к желтушникам...вам че, писать не о чем, неудачники?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 29 января 2019, 07:49

      Вся россия живет на двадцатку и норм! Глушак прав, но как человек он очень странный, шизофреник больше, я не я и жопа не моя, правда не знаю последние матчи вроде забивал, но какое отношение у болельщиков?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > BlackMurder 29 января 2019, 08:48

      Сейчас идет судебный процесс по разделению имущества и
      причем здесь, как играет Глушаков в спартаке и какое к нему
      отношение болельщиков спартака.

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > BlackMurder 29 января 2019, 09:03

      Двадцатка норм??? Ну, ну....
      Да и в чём же Глушак прав? В том, что развалил семью?

      1
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