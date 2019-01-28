Собчак показала стоимость клатчей Миранчуков. Средняя цена – 76 тысяч рублей

Журналистка Ксения Собчак встретилась с полузащитниками «Локомотива» братьями Миранчуками. У футболистов с собой были клатчи, стоимость которых была обнародована в блоге ведущей.

Суммарно сумки-конверты стоят 152 тысячи рублей (110 и 42 тысячи). Производители клатчей – зарубежные бренды.