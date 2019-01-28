Собчак показала стоимость клатчей Миранчуков. Средняя цена – 76 тысяч рублей

Вспомнилась песня "Мои финансы ", где есть слова - НЕ НА ЧУЖИЕ Я ГУЛЯЮ,НА СВОИ!!
Журналистка Ксения Собчак встретилась с полузащитниками «Локомотива» братьями Миранчуками. У футболистов с собой были клатчи, стоимость которых была обнародована в блоге ведущей.
Суммарно сумки-конверты стоят 152 тысячи рублей (110 и 42 тысячи). Производители клатчей – зарубежные бренды.
- Алексей Миранчук в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил два гола, сделал четыре результативные передачи.
- Антон Миранчук в текущем чемпионате России сыграл в 15 матчах, забил четыре гола, сделал результативный пас.
- Братья – действующие чемпионы России.