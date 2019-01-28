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    Собчак показала стоимость клатчей Миранчуков. Средняя цена – 76 тысяч рублей

    Журналистка Ксения Собчак встретилась с полузащитниками «Локомотива» братьями Миранчуками. У футболистов с собой были клатчи, стоимость которых была обнародована в блоге ведущей.

    Суммарно сумки-конверты стоят 152 тысячи рублей (110 и 42 тысячи). Производители клатчей – зарубежные бренды.

    • Алексей Миранчук в текущем сезоне РПЛ провел 17 матчей, забил два гола, сделал четыре результативные передачи.
    • Антон Миранчук в текущем чемпионате России сыграл в 15 матчах, забил четыре гола, сделал результативный пас.
    • Братья – действующие чемпионы России.

    Источник: YouTube-канал Ксении Собчак

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    28.01.2019 20:25
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 29 января 2019, 10:08

      Вспомнилась песня "Мои финансы ", где есть слова - НЕ НА ЧУЖИЕ Я ГУЛЯЮ,НА СВОИ!!

      0
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 29 января 2019, 09:49

      ну и что? заработали. им платят же, кто откажется от такой з/п?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 29 января 2019, 09:24

      Заглядывать в чужой карман - это наша национальная традиция...

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 29 января 2019, 08:50

      У деток много денег, но содержимое черепных коробок скудное. Эта проблема большинства футболеров, которая очень серьезно сказывается на их игре.

      0
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 29 января 2019, 02:09

      все это разжигает классовую ненависть

      0
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      Рейтинг: +5873

      maygli 29 января 2019, 01:20

      И таких, как они, к сожалению хватает.
      Денег до х ре на, а распорядиться ими мозгов нет. Всё на понты и уйдёт.
      Карьера закончится, деньги спустят по привычке и пойдут на бензоколонку работать или сопьются.
      Одно спасенье, может им хоть бабы умные попадутся.
      :-)))

      1
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      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА > maygli 29 января 2019, 01:54

      отожмут бабло и разведутся , и закончат под забором, как легендарный Гаринча

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      Рейтинг: +5873

      maygli > Мы ЦСКА 29 января 2019, 14:32

      Тоже вариант.
      :-)))

      0
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      Рейтинг: +93

      Rooney102 29 января 2019, 00:57

      после позорного вылета с ЛЧ можно и клатч позволить такой...успокоение

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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 28 января 2019, 23:55

      Теперь еще и Собчак в футболе будет. Жесть !

      0
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch > XaXatyn 29 января 2019, 11:28

      Ну если у нас Канделаки продюсер спортивного канала - то чему тут удивляться!?

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      Рейтинг: +2919

      Play 28 января 2019, 23:34

      Она ещё и журналистка?

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      Рейтинг: +566

      Mr Abdullaev 28 января 2019, 23:29

      Зашёл чисто комменты прочитать..)

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