Игнатов – о сравнениях с Титовым, переходе из ЦСКА в «Спартак», финте Зидана перед Зиданом

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил главные темы.

О переходе из школы ЦСКА в «Спартак»

– Почему из школы ЦСКА ушли в «Спартак»?

– Тренировки в ЦСКА лично мне не очень нравились. В отличие от «Спартака», куда я перешeл. На глазах прибавил за первый же год. И в дальнейшем рос.

– Кто ещe звал?

– «Чертаново» и, кажется, «Локомотив». Но я выбрал «Спартак». И сразу же понял, что не ошибся. Тренировки совсем другие: уклон на работу с мячом, комбинации. Да и индивидуально позволяли действовать гораздо больше. Разница в подходе по сравнению с ЦСКА действительно есть. Спартаковский мне ближе.

– Хоть какая-то «армейская» частичка в душе осталась?

– Выветрилось всe со временем. Но всегда будут тeплые воспоминания именно о людях – ребятах и первом тренере, который как раз ушeл из команды чуть раньше, чем я.

– Если сейчас забьeте в ворота ЦСКА на взрослом уровне – будете праздновать?

– Да. Думаю, да.

О сравнениях с Титовым

– Вы наверняка не раз читали сравнения с Титовым. Что думаете о них?

– Уже не раз говорил: всегда приятно, когда тебя сравнивают с таким футболистом. Нужно работать, чтобы достичь как минимум его уровня.

– Имею в виду: не отвлекают такие сравнения? Не сносят башню?

– Наоборот – мотивируют расти дальше и развиваться.

– Игру Титова видели по нарезкам?

– Да. Мне понравилось. Очень.

О финте Зидана перед Зиданом

– Вы ведь как-то раз встретились лицом к лицу с самим Зиданом...

– Да, он приезжал перед чемпионатом Европы 2011 года, мы бегали в зале. И вот он играл против меня. Я перед ним сделал финт Зидана, обыграл его.

– Какова реакция?

– Сорвал овации. Все вокруг остановились и захлопали. Зидан – тоже.

– Француз – самый знаменитый футболист, которому вы противостояли?

– Да. Хотя ещe был Маскерано, на прошлых зимних сборах в контрольном матче. Он тогда перешeл в китайскую команду. Играл классно – в одно два касания раскидывал мячи по флангам, ничего лишнего. Я в той игре тоже был опорником, следил за его действиями. Бегали рядом, но один в один ни разу не сошлись.