Игнатов – о сравнениях с Титовым, переходе из ЦСКА в «Спартак», финте Зидана перед Зиданом

Хороший из него может получится игрок. Главное подальше от корреспондентов.
Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил главные темы.
О переходе из школы ЦСКА в «Спартак»
– Почему из школы ЦСКА ушли в «Спартак»?
– Тренировки в ЦСКА лично мне не очень нравились. В отличие от «Спартака», куда я перешeл. На глазах прибавил за первый же год. И в дальнейшем рос.
– Кто ещe звал?
– «Чертаново» и, кажется, «Локомотив». Но я выбрал «Спартак». И сразу же понял, что не ошибся. Тренировки совсем другие: уклон на работу с мячом, комбинации. Да и индивидуально позволяли действовать гораздо больше. Разница в подходе по сравнению с ЦСКА действительно есть. Спартаковский мне ближе.
– Хоть какая-то «армейская» частичка в душе осталась?
– Выветрилось всe со временем. Но всегда будут тeплые воспоминания именно о людях – ребятах и первом тренере, который как раз ушeл из команды чуть раньше, чем я.
– Если сейчас забьeте в ворота ЦСКА на взрослом уровне – будете праздновать?
– Да. Думаю, да.
О сравнениях с Титовым
– Вы наверняка не раз читали сравнения с Титовым. Что думаете о них?
– Уже не раз говорил: всегда приятно, когда тебя сравнивают с таким футболистом. Нужно работать, чтобы достичь как минимум его уровня.
– Имею в виду: не отвлекают такие сравнения? Не сносят башню?
– Наоборот – мотивируют расти дальше и развиваться.
– Игру Титова видели по нарезкам?
– Да. Мне понравилось. Очень.
О финте Зидана перед Зиданом
– Вы ведь как-то раз встретились лицом к лицу с самим Зиданом...
– Да, он приезжал перед чемпионатом Европы 2011 года, мы бегали в зале. И вот он играл против меня. Я перед ним сделал финт Зидана, обыграл его.
– Какова реакция?
– Сорвал овации. Все вокруг остановились и захлопали. Зидан – тоже.
– Француз – самый знаменитый футболист, которому вы противостояли?
– Да. Хотя ещe был Маскерано, на прошлых зимних сборах в контрольном матче. Он тогда перешeл в китайскую команду. Играл классно – в одно два касания раскидывал мячи по флангам, ничего лишнего. Я в той игре тоже был опорником, следил за его действиями. Бегали рядом, но один в один ни разу не сошлись.