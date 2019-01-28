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    Игнатов – о сравнениях с Титовым, переходе из ЦСКА в «Спартак», финте Зидана перед Зиданом

    Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов дал интервью «Чемпионату». «Бомбардир» выделил главные темы.

    О переходе из школы ЦСКА в «Спартак»

    – Почему из школы ЦСКА ушли в «Спартак»?

    – Тренировки в ЦСКА лично мне не очень нравились. В отличие от «Спартака», куда я перешeл. На глазах прибавил за первый же год. И в дальнейшем рос.

    – Кто ещe звал?

    – «Чертаново» и, кажется, «Локомотив». Но я выбрал «Спартак». И сразу же понял, что не ошибся. Тренировки совсем другие: уклон на работу с мячом, комбинации. Да и индивидуально позволяли действовать гораздо больше. Разница в подходе по сравнению с ЦСКА действительно есть. Спартаковский мне ближе.

    – Хоть какая-то «армейская» частичка в душе осталась?

    – Выветрилось всe со временем. Но всегда будут тeплые воспоминания именно о людях – ребятах и первом тренере, который как раз ушeл из команды чуть раньше, чем я.

    – Если сейчас забьeте в ворота ЦСКА на взрослом уровне – будете праздновать?

    – Да. Думаю, да.

    О сравнениях с Титовым

    – Вы наверняка не раз читали сравнения с Титовым. Что думаете о них?

    – Уже не раз говорил: всегда приятно, когда тебя сравнивают с таким футболистом. Нужно работать, чтобы достичь как минимум его уровня.

    – Имею в виду: не отвлекают такие сравнения? Не сносят башню?

    – Наоборот – мотивируют расти дальше и развиваться.

    – Игру Титова видели по нарезкам?

    – Да. Мне понравилось. Очень.

    О финте Зидана перед Зиданом

    – Вы ведь как-то раз встретились лицом к лицу с самим Зиданом...

    – Да, он приезжал перед чемпионатом Европы 2011 года, мы бегали в зале. И вот он играл против меня. Я перед ним сделал финт Зидана, обыграл его.

    – Какова реакция?

    – Сорвал овации. Все вокруг остановились и захлопали. Зидан – тоже.

    – Француз – самый знаменитый футболист, которому вы противостояли?

    – Да. Хотя ещe был Маскерано, на прошлых зимних сборах в контрольном матче. Он тогда перешeл в китайскую команду. Играл классно – в одно два касания раскидывал мячи по флангам, ничего лишнего. Я в той игре тоже был опорником, следил за его действиями. Бегали рядом, но один в один ни разу не сошлись.

    Источник: «Чемпионат»

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    28.01.2019 08:03
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 января 2019, 17:08

      Хороший из него может получится игрок. Главное подальше от корреспондентов.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +383

      VASoMeat 28 января 2019, 15:23

      Дай бог чтоб достиг такого уровня как Егор Ильич в лучшие годы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 28 января 2019, 14:45

      Финт Зидана хорошо, но не удивляет.
      А финт Игнатова будет? Вдохновляет?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +33447

      oyabun 28 января 2019, 11:08

      Переживаю за этого парня. Реально хорошие задатки имеет вырасти в Мастера уровня не ниже Титова. Требуется только 2 вещи, чтобы не пропал с футбольного небосклона - чтобы сам не расслабился как Давыдов и чтобы тренер верил в него, давал возможность выходить играть в основе.

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 января 2019, 09:30

      У парня задатки хорошие как и перспектива. Всё от него зависит. По меньше публичности и всяких интервью, а больше работать самостоятельно и с командой.

      5
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      Рейтинг: +14077

      shinnik > Рубик Докоян 28 января 2019, 09:37

      Ну,да.
      поменьше "Я"и всё будет нормально..

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > shinnik 28 января 2019, 09:42

      Привет, Лёша ! Слишком рано начинают звездить молодёжь вниманием и большими деньгами, а потом их не видно и не слышно, если они не кокорины и мамаевы...

      4
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