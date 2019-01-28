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    RMC: Неймар не сыграет с «МЮ» в Лиге чемпионов из-за травмы

    Форвард «ПСЖ» Неймар пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». По информации RMC, игрок не успеет восстановиться после травмы правой стопы, которую он получил 24 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (2:0).

    Сообщается, что Неймар с трудом наступает на правую ногу. Не исключается вариант с операцией.

    • Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «МЮ» и «ПСЖ» пройдет 12 февраля.
    • Ответная встреча состоится 6 марта.

    Источник: RMC

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    28.01.2019 01:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 28 января 2019, 07:41

      Как же так,не давно его отец обратился к судьям, защищать его сына,ай-яй-яй почему не следили

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