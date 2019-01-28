RMC: Неймар не сыграет с «МЮ» в Лиге чемпионов из-за травмы

Форвард «ПСЖ» Неймар пропустит матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». По информации RMC, игрок не успеет восстановиться после травмы правой стопы, которую он получил 24 января в матче 1/16 финала Кубка Франции против «Страсбура» (2:0).

Сообщается, что Неймар с трудом наступает на правую ногу. Не исключается вариант с операцией.