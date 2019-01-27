Telefoot: шансы на участие Неймара в гостевом матче против «Манчестер Юнайтед» «очень малы»

Дело Салаха живет.
Нападающий «ПСЖ» Неймар может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 12 февраля в Англии.
Telefoot сообщает, что шансы бразильца сыграть в Британии «очень малы» из-за травмы, полученной в матче Кубка Франции против «Страсбура» (2:0).
- В текущем сезоне Лиги чемпионов Неймар провел шесть матчей, забил пять голов, сделал две голевые передачи.
- В текущем розыгрыше чемпионата Франции форвард поучаствовал в 13 матчах, забил столько же голов, сделал семь результативных пасов.
- «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.