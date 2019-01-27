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    Telefoot: шансы на участие Неймара в гостевом матче против «Манчестер Юнайтед» «очень малы»

    Нападающий «ПСЖ» Неймар может пропустить первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 12 февраля в Англии.

    Telefoot сообщает, что шансы бразильца сыграть в Британии «очень малы» из-за травмы, полученной в матче Кубка Франции против «Страсбура» (2:0).

    • В текущем сезоне Лиги чемпионов Неймар провел шесть матчей, забил пять голов, сделал две голевые передачи.
    • В текущем розыгрыше чемпионата Франции форвард поучаствовал в 13 матчах, забил столько же голов, сделал семь результативных пасов.
    • «ПСЖ» лидирует в Лиге 1.

    Источник: Твиттер Telefoot

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    27.01.2019 18:32
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8834

      vladik12 27 января 2019, 18:33

      Дело Салаха живет.

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